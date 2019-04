27.04.2019 h 14:53 commenti

Tormenta l'ex moglie e la figlia, arrestato trentasettenne per stalking

Continui raid nell'abitazione della donna terrorizzavano anche la figlia piccola e la madre che vive con loro. L'uomo è già sotto processo per maltrattamenti in famiglia. Ora è rinchiuso in carcere

Tormentava l'ex moglie quasi quotidianamente intimorendo anche la loro figlia piccola. A mettere fine all'incubo sono stati i carabinieri del Radiomobile che giovedì scorso, 25 aprile, nella zona di San Giusto hanno arrestato per stalking un 37enne di origine tunisina. L'uomo è rinchiuso nel carcere di Prato su disposizione del sostituto procuratore Laura Canovai. Il gip ha convalidato l'arresto e confermato la misura. Troppi gli episodi contestati nelle ultime settimane al nordafricano che dopo la separazione dalla donna, 45enne pratese, è senza fissa dimora, disoccupato e spesso fa abuso di alcol. Giovedì l'uomo si è ripresentato a casa della ex prendendo a calci la porta, minacciandola verbalmente e terrorizzando anche la figlia e l'anziana madre che vive con loro. Immediato l'intervento di una gazzella del Radiomobile che ha fatto scattare le manette. Tra l'altro l'uomo è sotto processo con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. Reato che avrebbe commesso nel 2015 quando viveva sotto lo stesso tetto con la moglie.

