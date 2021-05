27.05.2021 h 11:43 commenti

Topi nel controsoffitto del Palazzo di giustizia, scatta la disinfestazione

Trappole nel sottotetto dell'edificio per mettere fine all'invasione che, di anno in anno, si ripresenta. La scorsa primavera stesso, identico problema ma nel parcheggio interrato. Ennesima dimostrazione di un palazzo abbandonato a se stesso, senza manutenzione e senza interventi di miglioria

Topi che scorrazzano avanti e indietro nel sottotetto del palazzo di giustizia. Un problema vecchio che negli ultimi tempi si è ripresentato con una certa prepotenza e al quale è stata contrapposta un massiccio intervento di derattizzazione con trappole disseminate ovunque nei controsoffitti. I topi ci sono eccome: già ieri, mercoledì 27 maggio, e ancora di più stamani nei corridoi della procura era fortissimo un cattivo odore che è stato presto spiegato con tre topi finiti dentro una delle trappole. Di anno in anno quello dei ratti che finiscono nelle intercapedini che dividono la copertura dell'edificio dai soffitti degli uffici al terzo piano – quello che ospita la procura – e da qui raggiungono gli altri piani, è un problema che si presenta puntualmente e che richiede una solida campagna di disinfestazione.

Lo scorso anno, proprio di questi tempi, una invasione di topi c'era stata nel parcheggio coperto: diversi i topi che rimasero intrappolati e il cui fetore, in certi giorni, infestava il palazzo di giustizia fino ai piani alti.

La presenza di ratti, anche di grosse dimensioni, conferma una volta di più la vulnerabilità di un edificio vecchio, vetusto, privo di interventi di manutenzione, assolutamente trascurato ormai da anni. I topi si aggiungono a una lunghissima lista di magagne più volte denunciate a vari livelli e oggi ancora irrisolte. Fa un'eccezione a ciò il sistema degli ascensori: per anni ne ha funzionato solo uno su quattro di quelli a disposizione del pubblico, mentre da qualche settimana ne funzionano regolarmente due, uno dei quali completamente sostituito.



