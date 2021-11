05.11.2021 h 18:08 commenti

Topi d'appartamento arrestati dalla polizia in un condominio di via Petri, uno voleva scappare sui tetti

Le Volanti intervenute dopo l'allarme di una residente che aveva visto due persone sospette aggirarsi sulle scale. In un portaombrelli trovati gli oggetti da scasso usati per forzare il portone e per i tentativi di effrazione di alcune porte

Due topi di appartamento, che stavano agendo in un condominio di via Petri, nella zona di piazza del Mercato Nuovo, sono stati arrestati dalla polizia grazie all'allarme dato da una delle residenti del palazzo che rincasando, verso le 11 di ieri mattina 4 novembre, ha visto i due individui aggirarsi in maniera sospetta sulle scale.

I poliziotti delle Volanti, intervenuti nel giro di poco, hanno prima bloccato l'ascensore e poi hanno inziato a salire le scale fermando il primo dei due ladri al terzo piano e il secondo all'ultimo, mentre cercava di guadagnare la fuga scappando sui tetti. Si tratta di due georgiani, di 33 e 50 anni, quest'ultimo con precedenti per furto. I poliziotti hanno trovato in un portaombrelli una serie di oggetti da scasso, abbandonati dai due stranieri quando hanno capito di essere stati scoperti. Sul portone d'ingresso e sulle porte di qualche appartamento erano invece visibili i segni di forzatura tentati dai due.

Nel pomeriggio di oggi i due stranieri sono comparsi davanti al giudice che ne ha convalidato l'arresto, disponendo in attesa del processo per uno l'obbligo di dimora a Prato e di presentazione all'autorità giudiziaria, mentre per l'altro il divieto di dimora in città.