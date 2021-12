21.12.2021 h 16:08 commenti

Tony Reale protagonista al Politeama, con lui sul palco anche il sindaco Biffoni

Domani sera lo spettacolo che ruota intorno all'artista 85enne diventato famoso per l’apparizione in "The Voice Senior"

Metti un artista pratese come Tony Reale diventato famoso per l’apparizione in "The Voice Senior" su Rai Uno, aggiungi un ospite speciale come il sindaco Matteo Biffoni, condisci il tutto una serata a base di canto, musica e danza. Nasce così "Lampi e Tony" al Teatro Politeama Pratese, frutto di un’iniziativa del Gruppo Musicale Pratese in collaborazione con Super Sport Family.

Un titolo che è già tutto un programma quello dello spettacolo in scena al Politeama domani mercoledì 22 dicembre (alle 21.15): una serata in cui saranno chiamati a raccolta tanti solisti e gruppi che hanno fatto la storia musicale del territorio, professionisti, dilettanti e semplici appassionati. Fra questi, anche il primo cittadino di Prato Matteo Biffoni che si è reso disponibile per entrare nel cast dei cantanti. Non è la prima volta che il sindaco duetta con Tony Reale, nome d’arte di Antonio Tofani, 85 anni e una carriera divisa tra cinema e musica fino al talent show su Rai Uno. Era già successo nell’estate scorsa durante una serata di musica sotto le stelle al circolo Arci di Casale: i due cantarono "Città di Prato", lo stesso brano di Joe Fraternale che ha quarant’anni di storia alle spalle e che mercoledì il sindaco Biffoni interpreterà anche sul palco di via Garibaldi.

Due ore di svago e divertimento che il Politeama e il Gruppo Musicale Pratese vogliono offrire alla città alla vigilia delle prossime festività, quasi un assaggio di atmosfera natalizia sottolineata anche da alcuni pezzi del repertorio in cui si esibiranno gli artisti. Tutti lo faranno gratuitamente, a sottolineare il loro attaccamento e amore verso la città e il Politeama.