Tony Hadley, storico leader degli Spandau Ballet, a Prato per presentare il suo nuovo album

Appuntamento imperdibile per i fan del cantante inglese sabato prossimo all'ex chiesino di San Giovanni. In estate il tour nelle piazze italiane e poi i concerti si sposteranno nei teatri. L'iniziativa è organizzata da Fonderia Cultart

Tony Hadley, leader degli Spandau Ballet, sarà a Prato sabato 18 maggio per presentare il suo nuovo album “Talking to the moon”. L'appuntamento, organizzato da Fonderia Cultart e ad ingresso libero, è alle 11.30 all'ex chiesino di San Giovanni. Un'occasione imperdibile per i fan di Hadley e di uno dei gruppi più amati e influenti degli anni Ottanta.

Il nuovo lavoro del cantante inglese è in uscita venerdì prossimo ed è un atteso ritorno che segna una ripartenza nella fortunata carriera che ha avuto il suo apice con gli Spandau Ballet. Hadley è pronto a portare in giro il nuovo album con un tour estivo intitolato “Tonight belong to us” che toccherà diverse piazze italiane e proseguirà nei teatri con una versione autunnale.

Tony Hadley sarà intervistato dallo scrittore pratese Franco Legni.







