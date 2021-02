10.02.2021 h 17:53 commenti

Tocca agli insegnanti aprire le vaccinazioni con Astrazeneca: si parte domani all'ex Creaf

La prima giornata di somministrazione in programma dalle 14 alle 19. Nei giorni a seguire toccherà anche alle forze dell'ordine. Sarà Prato il punto di smistamento per i vaccini dell'Asl Toscana Centro



E' dedicata agli insegnanti la prima giornata delle vaccinazioni Astrazeneca in programma per domani, 11 febbraio, all'ex Creaf. Si comincia alle 14 e si prosegue fino alle 19 per un totale di 100 persone vaccinate. Tre le squadre sanitarie in campo. Nel corso del pomeriggio è prevista anche la visita del presidente della Regione Eugenio Giani. Nei giorni successivi toccherà anche al resto del personale della scuola e alle forze dell'ordine per i quali nelle prossime ore dovrebbe sbloccarsi la prenotazione online nel portale dedicato.



Nella tarda serata di ieri, scortate dall'esercito, sono arrivate al Santo Stefano le 6.900 dosi di vaccino che già stamani sono state distribuite nelle 8 postazioni di vaccinazione dell'Asl Toscana centro. A Prato ne toccano un migliaio. E' prevista una nuova consegna già nei prossimi giorni e poi settimanalmente. "Il Santo Stefano - spiega il dottor Alberto Anichini, responsabile della farmacia ospedaliera - si occupa della ricezione e distribuzione dei vaccini Astrazeneca e Moderna per tutta la Asl Toscana centro. Abbiamo anche il Pfizer. Ieri ne sono arrivate 10mila dosi di cui un quarto resterà a Prato".

Il vaccino Astrazeneca può essere somministrato solo a chi ha meno di 55 anni tra le categorie prioritarie di scuola e forze dell'ordine. Rispetto agli altri vaccini è molto più semplice da gestire: "La conservazione avviene in un normale frigo con temperatura che va da 2 a 8 gradi.- spiega Anichini - Ci sono 6 ore di tempo per usarlo una volta tolto dal frigo. Da ogni boccetta possono essere estratte dieci dosi già diluite. Il richiamo deve essere fatto in un lasso di tempo più ampio rispetto a Pfizer (21 giorni) e Moderna (28). E' in corso di definizione da parte dell'autorità ma il range va dalle 8 alle 12 settimane".

La vaccinazione degli ultraottantenni, con i vaccini Moderna e Pfizer, è affidata ai medici di medicina generale e dovrebbe partire la prossima settimana ma il protoccollo è in fase di definizione.

(e.b.)