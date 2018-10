23.10.2018 h 12:50 commenti

Tobbiana presto collegata con la tangenziale, via all'esproprio per la gioielleria Paci

Entro primavera dovrebbero iniziare i lavori di collegamento fra via Mati e via dell'Orsa Minore, a completamento degli altri lotti realizzati nel 2015

Dopo anni di attesa Tobbiana sarà collegata con la tangenziale. La commissione urbanistica ha approvato, sei voti a favore e tre astenuti, la variante che prevede la realizzazione del tratto di strada tra via Mati e via dell’Orsa Minore. A bloccare il progetto, fino ad ora, l'opposizione della Gioielleria Paci, la cui sede si trova proprio sul tracciato della nuova strada. Adesso, con il via libera all'espoprio, l'iter potrà procedere spedito. Prossimo appuntamento giovedì con il Consiglio comunale che dovrà votare la variante.

“Un percorso che è durato anni – ha spiegato l’assessore all’urbanistica Valerio Barberis- ma che ora vede la fine. Ai proprietari della gioielleria è stato offerto un terreno, a pochi metri di distanza dall’attuale, dove poter edificare il nuovo negozio”. Il collegamento che avrà un costo complessivo di oltre 900 mila euro prevede anche la realizzazione di una pista ciclabile, mentre all’intersezione con via Traversa Pistoiese verrà realizzata una rotatoria e alcuni parcheggi.

Il terzo lotto completa il primo e il secondo che sono stati realizzati nel 2015 e poi bloccati, anche per l’opposizione da parte della gioielleria. “Con la nuova variante – ha spiegato il presidente della commissione 4 Massimo Carlesi – si completa un pezzo importante della viabilità, i titolari della gioielleria hanno sollevato un problema di sottostima da parte dell’Agenzia delle entrate del loro immobile di 120 mila euro. Ma è stato respinto in quanto non pertinente con la variante”.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus