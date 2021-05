05.05.2021 h 10:04 commenti

Gli ex presidenti di Circoscrizione devono restituire al Comune i compensi di due anni

La Corte d'appello di Firenze ha ribaltato la sentenza di primo grado del Tribunale di Prato per Manzan, Peris e Ciardi. A breve si esprimerà anche sui ricorsi di Mosca e Taiti

Nuovo colpo di scena nel lungo contenzioso che vede il Comune di Prato contrapposto agli ex presidenti delle cinque circoscrizioni territoriali, soppresse dalla legge finanziaria 2010: Giovanni Mosca, Alberto Manzan e Luisa Peris del centrosinistra, Massimo Taiti e Alessandro Ciardi del centrodestra. Oggetto del contendere le indennità di funzione corrisposte tra la fine del 2011 e i 24 mesi successivi, ossia tra quando è entrata in vigore una norma di dubbia interpretazione sulla retribuzione dei presidenti di questi enti e quando il direttore generale del Comune ha deciso di sospendere il pagamento in attesa di certezze. L'importo complessivo, oltre 250mila euro, è comprensivo delle imposte e dei contributi versati. Soldi che nel 2016 il Comune ha chiesto indietro ai cinque che quindi si sono rivolti al Tribunale civile. Ebbene, mentre in primo grado il Comune di Prato ha perso ed è stato condannato al pagamento delle spese legali, in secondo la situazione è stata ribaltata. In particolare, recentemente, la Corte di Appello di Firenze ha dato torto a Manzan, Peris e Ciardi. Non si è ancora pronunciata per Mosca e Taiti ma dovrebbe farlo a breve. Il Comune quindi, ha avuto ragione anche se i giudici hanno specificato che le somme da recuperare devono essere al netto delle imposte e delle ritenute previdenziali che il Comune potrà recuperare rivolgendosi all'erario.

E così, ad esempio, Manzan dovrà restituire 43.870 euro anziché 60mila euro. Proprio l'ex presidente di Circoscrizione Nord ha appena deciso di chiudere qui la faccenda rinunciando al ricorso in Cassazione in cambio della rinuncia del Comune alla restituzione delle spese legali pagate a seguito della sentenza di condanna di primo grado. Gli altri stanno valutando il da farsi. Gli importi non sono uguali per tutti perchè sono legati alla situazione lavorativa di ciascuno nel momento in cui erano in carica. Mosca ad esempio, ha continuato a prestare servizio alla casa circondariale di Prato quale funzionario. Di conseguenza ha ricevuto un'indennità più bassa. Nei due anni contestati, in particolare, la somma ammonta 34mila euro lordi che al netto delle imposte e dei contributi scende a circa 19mila euro.

(e.b.)