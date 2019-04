08.04.2019 h 14:48 commenti

Tira un calcio a un poliziotto e fugge mentre il complice viene bloccato: denunciati

Episodio movimentato la scorsa notte in piazza Mercatale. Gli agenti di una Volante hanno fermato due uomini sospetti per un controllo. Si tratta di due giovani con precedenti che ora dovranno rispondere di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale

Un poliziotto è finito al pronto soccorso dopo essere stato colpito con un calcio da un uomo che poi è riuscito a fuggire. Il fatto è avvenuto nella notte di lunedì 8 aprile in piazza Mercatale dove gli agenti di una volante hanno notato e fermato due uomini che si aggiravano nella zona con fare sospetto. Uno dei due, improvvisamente, ha colpito il poliziotto ed è fuggito, mentre l'altro è stato identificato. Si tratta di un Rom di 26 anni, originario di Roma, noto per diversi precedenti. Tramite lui è stata identificata anche l'altra persona, un bosniaco di 29 anni, pregiudicato. Tutti e due sono stati denunciati per resistenza a pubblico ufficiale e il ventinovenne anche per lesioni a pubblico ufficiale. Quest'ultimo è stato poi medicato al pronto scorso per una contusione che si è procurato cadendo a terra mentre cercava di sottrarsi agli agenti.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus