15.02.2023

Tir si ribalta in zona Castelnuovo, incolume il guidatore

Il ribaltamento è successo in via Giramonte, una strada stretta e poca adatta al passaggio dei mezzi pesanti. Probabilmente l'autista ha seguito le indicazioni del navigatore. La strada resta chiusa per consentire le operazioni di recupero del bilico

Ancora un'altra vittima del navigatore, dopo il mezzo pesante finito in pieno centro con il danneggiamento della fontana del Bacchino. Questa volta protagonista della disavvenura è l'autista di un tir che, ieri sera 14 febbraio, si è ribaltato in via Giramonte in zona Castelnuovo. La strada è stretta e in piena campagna, fiancheggiata da fossi. Il pesante mezzo mentre la percorreva è uscito dalla carreggiata e si è inclinato sul lato destro. Incolume l'autista originario dell'est Europa. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Municipale di Prato e una squadra dei vigili del fuoco. Le operazioni per la rimozione del tir sono ancora in corso, prima di riportarlo sulla carreggiata deve essere svuotato del suo carico. Via di Giramonte resta quindi chiusa al traffico per consentire le operazioni di recupero del mezzo.

Edizioni locali collegate: Prato

