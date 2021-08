27.08.2021 h 20:10 commenti

Tir resta bloccato al ponte di Camaioni, strada chiusa per due ore

È successo nel pomeriggio di oggi. Protagonisti due mezzi pesanti. Uno è riuscito a tornare verso Artimino

Il ponte di Camaioni torna a essere ostaggio dei tir che violano il divieto di transito. Oggi pomeriggio, 27 agosto, ben due mezzi pesanti provenienti da Artimino e diretti a Montelupo hanno paralizzato questo tratto di viabilità tra i comuni di Montelupo e di Carmignano costringendo la chiusura del ponte per circa due ore. Mentre uno dei due è riuscito a tornare indietro verso Artimino, l’altro, ossia il primo, è rimasto bloccato tra il ponte è il piccolo sottopasso della ferrovia. Il tir è riuscito a fare manovra per invertire il senso di marcia ma imboccare nuovamente il ponte è risultato impossibile. Non è restato quindi che posizionare il mezzo da una parte per permettere la riapertura della viabilità e attendere i vigili del fuoco che valuteranno il da farsi. Sul posto anche la polizia municipale dei due comuni.

Edizioni locali collegate: Comuni Medicei

