Tir perde carico di rifiuti tessili, 11 chilometri di coda su A1 a Calenzano

L'incidente è avvenuto questo pomeriggio sulla corsia in direzione di Bologna. Sul posto il personale di Autostrade per l'Italia e la polstrada

La perdita del carico di rifiuti tessili, scarti delle lavorazioni, da parte di un Tir ha provocato nel pomeriggio di oggi, venerdì 13 maggio, 11 km di coda in direzione di Bologna sull'A/1 Milano-Napoli, tra Calenzano ed il bivio A1/Direttissima in direzione di Bologna, all'altezza del km 265. Sono in corso le operazioni di pulizia e rimozione degli scarti dal tratto da parte del personale della Direzione 4/o tronco di Firenze di Autostrade per l'Italia. Sono intervenute, inoltre, le pattuglie della Polizia Stradale. Nel tratto interessato il traffico transita su due corsie.



