15.06.2021 h 16:45

Tir in fiamme lungo la A1, code e disagi anche in viale Leonardo da Vinci e al casello di Prato Est

L'incidente è avvenuto tra Calenzano e Barberino, tratto che è stato chiuso per molto tempo provocando la formazione di lunghe code in entrambe le direzioni

Ha avuto pesanti ripercussioni anche sulla viabilità della zona di Mezzana il grave incidente avvenuto oggi, 15 giugno, lungo la A1 tra Calenzano e Barberino tra due mezzi pesanti e nel quale uno dei tir è andato in fiamme. Il tratto è stato chiuso in entrambe le direzioni per circa due ore e si sono registrate code sia in entrata che in uscita di oltre 15 chilometri. Attorno alle 16 il tratto è stato riaperto. Disagi che sono stati trasmessi anche lungo viale Leonardo da Vinci in uscita dalla città e al casello A11 di Prato Est dove la coda è stata di 1 km in direzione di Firenze.