Tir carico di filati si ribalta su un fianco all'uscita del casello Prato ovest

L'incidente è avvenuto intorno alle 17.30 di oggi. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia stradale. Illeso il conducente

C'è voluto l'intervento dei vigili del fuoco per rimettere sulle ruote un tir che, all'uscita del casello autostradale di Prato ovest, si è ribaltato su un fianco. E' successo poco prima delle 17.30 di oggi, lunedì 18 giugno. Il mezzo, che trasportava filati, per cause che non sono state ancora accertate è finito a lato della rampa di uscita ribaltandosi.Il conducente è rimasto praticamente illeso e nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nell'incidente. Sul posto è intervenuta la polizia stradale e un'ambulanza inviata dal 118 per precauzione considerata la dinamica del sinistro.