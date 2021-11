25.11.2021 h 14:41 commenti

TiPo dedica questo finesettimana alla provincia: eventi a Montemurlo e Vernio

Il progetto di turismo industriale prosegue il suo tour alla scoperta del più grande distretto tessile europeo. Sabato sera il concerto di Joe Barbieri alla Luilor, mentre domenica attività al Mumat e trekking urbano a Oste

Torna a Prato, nell’ultimo fine settimana di novembre, l’appuntamento con le attività di turismo industriale proposte da TiPo (Turismo Industriale Prato), tra spettacoli, percorsi a piedi e visite nelle fabbriche e nei musei. Il progetto immersivo ed esperienziale porterà i visitatori ogni mese, fino a marzo 2022, alla scoperta del più grande distretto tessile europeo. Questo finesettimana è dedicato alla provincia con Montemurlo e Vernio come location dei tanti eventi in programma.

MONTEMURLO - Le attività di TiPo saranno inoltre dedicate al distretto tessile di Montemurlo. Sabato 27, alle 20.30, è in programma la visita all’azienda Luilor, realtà di primo piano nel panorama mondiale per la produzione di tessuti naturali per l’arredamento contemporaneo, seguita, alle ore 21.15, dal concerto del compositore napoletano Joe Barbieri. La domenica sarà la volta del trekking urbano nella realtà industriale di Oste, oggi tra i poli tessili più all’avanguardia per innovazione, tecnologia e sostenibilità, con visita alle aziende Cofil e Nova Fides, tra le eccellenze produttive dell’area. "Le nostre aziende non sono solo il motore dello sviluppo economico, ma possono diventare anche realtà di traino nell'ambito turistico. - dice il sindaco di Montemurlo Simone Calamai - Un nuovo modo per conoscere le filiere produttive e le storie delle nostre industrie. Una nuova possibilità di fare promozione del territorio". L’itinerario dedicato all’innovazione e alla sostenibilità nell’area di Oste si concluderà al Victory Cafè, locale nato in un capannone ex industriale oggetto di un sapiente progetto di rigenerazione urbana, in cui, prima di gustare un aperitivo tra telai meccanici e antichi macchinari, si potrà visitare il prezioso archivio privato di curiosità tessili e reperti industriali.

VERNIO - Per capire come nasce un tessuto, un filo dopo l’altro dalla materia prima fino al prodotto finito, il Mumat (Museo delle Macchine Tessili) di Vernio si apre ai visitatori nel pomeriggio del 28 novembre, dalle 15.30 alle 17, con un percorso multisensoriale sulle diverse tipologie di lana e sulle altre fibre, pensato per i bambini da 6 a 12 anni. All’interno del museo si potranno osservare i macchinari, partendo dalla turbina per passare alla carda, al filatoio e al telaio. Si vedranno anche le macchine coinvolte nel processo produttivo della lana rigenerata: carbonizzo, taglierina, sfilacciatrice, dalla quale si torna alla carda per poi ricominciare il ciclo. Nel laboratorio le famiglie saranno inoltre invitate a sperimentare in modo creativo la tecnica della tessitura (costo: 10 euro per bambino + accompagnatore; per un massimo di 7 nuclei familiari; i biglietti sono disponibili su http://www.tipo.prato.it; info evento: 0574.1837859 o prenotazioni.museiprato@coopculture.it).