05.08.2019 h 15:34 commenti

Tintoria Superlativa, entro febbraio regolarizzati i trentadue operai iscritti a Si Cobas

L'accordo prevede che 9 lavoratori saranno assunti immediatamente con un contratto a sei ore, altrettanti a quattro ore, ai 14 stagionali riconosciuto un indennizzo per avere lavorato senza contratto. Per tutti entro i primi mesi assunzione a otto ore

I trentadue lavoratori della tintoria Superlativa iscritti a Si Cobas, entro il prossimo febbraio, verranno regolarizzati, avranno quindi diritto a ferie, malattia, permessi e al riconoscimento degli straordinari, come previsto dal contratto nazionale.L’accordo, firmato giovedì 1 agosto fra la proprietà e il sindacato, prevede che nove operai saranno assunti immediatamente a sei ore, altrettanti a quattro ore ma, per tutti, entro i primi mesi del 2020 il contratto sarà trasformato a otto ore giornaliere. Stessa scadenza per i restanti quattordici stagionali che hanno lavorato da 20 giorni a 4 mesi senza contratto, a loro verrà anche riconosciuto un indennizzo da 2 a 4 mila euro.“Chi continua a pensare che la lotta allo sfruttamento nel distretto sia solo un fatto di controlli e multe e non di sindacalizzazione dei lavoratori e di vertenze - spiegache ha condotto le trattative - ha un nuovo fatto su cui riflettere. E' bene ricordare come il risultato sia stato raggiunto solo dopo 31 giorni di sciopero ininterrotto, un’arma che si tende a pensare sia spuntata, ma probabilmente bisogna solo sapere come usarla”.Oltre allo sciopero il sindacato ha organizzato anche diversi presidi all' ingresso dell'azienda che hanno portato lo scorso 5 luglio a scontri con la polizia. ( LEGGI Per quanto riguarda invece la regolarizzazione dei lavoratori trovati senza contratto durante il controllo interforze del 10 luglio ( LEGGI ), secondo Si Cobas sono nove sono stati contrattualizzati per tre mesi.