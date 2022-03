18.03.2022 h 18:12 commenti

Timbravano il cartellino ma invece di stare in caserma andavano a correre, condannati due poliziotti

Due anni e due mesi per l'assenteismo, assoluzione per la contestazione di peculato. I fatti risalgono al 2015. Fu l'ex capo della Mobile a dare il via all'indagine dopo essersi accorto dell'assenza dei colleghi in orario di lavoro

Figuravano in servizio ma impegnavano alcune delle ore del turno per faccende personali. Due agenti della polstrada di Prato – Carlo Salvadori e Alessandro Vaggelli – sono stati condannati a due anni e due mesi di reclusione. La sentenza è stata pronunciata oggi, venerdì 18 marzo, dal collegio giudicante del tribunale di Prato, presieduto dal giudice Silvio De Luca.

I fatti al centro del processo risalgono al 2015 quando l'allora capo della squadra mobile, Francesco Nannucci, contattò gli uffici di via Alessandria e scoprì l'assenza dal lavoro dei due colleghi che però, in quel momento, risultavano dover essere in servizio. Di loro c'era bisogno per dare indicazioni su un servizio antidroga a cui la Mobile stava lavorando e che rischiava di impattare con un intervento della polstrada. L'assenza dei due poliziotti fu approfondita dalla questura attraverso una vera e propria indagine. Sulle auto private dei due furono installati gps per tracciare giorni, orari e destinazioni dei loro movimenti ed emerse che i turni di lavoro non venivano coperti correttamente e che entrambi erano soliti andare a fare jogging la mattina. Qualche altro elemento fu estrapolato dal tracciamento reso dall'auto di servizio dotata di un sistema di monitoraggio degli spostamenti.

L'inchiesta fu coordinata dall'allora sostituto Antonio Sangermano e poi passata al sostituto Laura Canovai che ha chiesto la condanna di entrambi i poliziotti anche per l'accusa di peculato, reato dal quale sono stati assolti. Il tribunale ha ordinato di trasmettere gli atti della sentenza alla Polizia di Stato affinché assuma i provvedimenti opportuni a carico dei due imputati ancora in servizio.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus