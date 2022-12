10.12.2022 h 18:33 commenti

Tifosi del Marocco in festa anche a Prato: in centinaia si sono riversati in strada

La Nazionale ha battuto il Portogallo e si è qualificata per le semifinali del Mondiale, prima squadra africana a centrare l'obiettivo. Caroselli in più parti della città con il concentramento in piazza San Marco e piazza Mercatale, praticamente bloccate

Ck Photo

Come era già successo in occasione della vittoria contro la Spagna, anche oggi 10 dicembre al fischio finale che ha sancito il successo del Marocco sul Portogallo a Prato è esplosa di nuovo la festa dei tanti cittadini di origine marocchina che vivono in città, ai quali si sono uniti anche pratesi e persone di altre nazionalità che hanno iniziato a simpatizzare per il Marocco, vera sorpresa di questi Mondiali e prima Nazionale africana a raggiungere le semifinali. Caroselli festanti sono nati spontaneamente in più parti della città, per poi convergere verso piazza San Marco e piazza Mercatale, che sono state praticamente bloccate dai tifosi in festa. Tante le bandiere marocchine sventolate, così come i caroselli con i clacson a celebrare una vittoria storica per tutto il Marocco. Sono centinaia le persone che stanno festeggiando, esplodendo anche òpetardi e fuochi d'artificio. Una festa che sembra destinata a durare a lungo.

