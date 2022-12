27.12.2022 h 13:03 commenti

Ticket sanitario, migliaia di autocertificazioni 'bugiarde': in arrivo una valanga di verbali

Sono 5.900 le contestazioni inviate dalla Asl Toscana centro nel territorio di riferimento, 1.224 delle quali nella provincia di Prato. Passate al setaccio le autocertificazioni relative al 2018. Le incongruenze scoperte dopo le verifiche sui dati inseriti nelle banche dati dell'Agenzia delle Entrate, dell'Inps e del ministero del Lavoro

Dei 5.900 verbali di accertamento spediti dalla Asl Toscana centro in seguito alle verifiche sulle autocertificazioni di esenzione dal ticket, 1.224 arriveranno nell'area pratese. Prosegue l'attività di recupero crediti avviata dall'azienda sanitaria che ha confezionato le migliaia di atti giudiziari destinati a quei cittadini che nel 2018 hanno beneficiato dell'esenzione autocertificando condizioni economiche che non sono risultate attinenti alla realtà. Le contestazioni che stanno arrivando a persone residenti nella provincia di Firenze sono 3.192, 666 nell'empolese e 827 nell'area pistoiese. Un milione 740mila euro l'ammontare complessivo delle contestazioni. La valanga di verbali è il risultato di controlli sulle esenzioni con codice E01, E02, E03 e E04 che non sono risultate conformi a uno o più parametri tra quelli che fanno scattare la cancellazione del ticket: reddito del nucleo familiare, stato dichiarato di disoccupato o di pensionato con reddito minimo. A trasmettere i controlli che hanno dato esito negativo è stato il ministero delle Finanze che ha scritto all'azienda sanitaria per comunicare che quanto autocertificato non aveva trovato riscontro nelle banche dati dell'Agenzia delle Entrate, dell'Inps e del ministero del Lavoro.

L'accertamento inviato al cittadino notifica sia la violazione dell'articolo 316 del Codice penale, e cioè l'indebita percezione di erogazioni pubbliche, e ordina il pagamento del ticket di tutte le prestazioni sanitarie effettuate e maggiorate di una sanzione che è pari al ticket ma solo se il pagamento avviene entro 60 giorni. In alternativa, è possibile entro 30 giorni presentare documentazione difensiva per controbattere al contenuto del verbale. Due le possibilità: vedere riconosciute le proprie ragioni con l'archiviazione del procedimento, oppure, in caso di dovuto e mancato pagamento, andare incontro ad un decreto ingiuntivo e ad una ulteriore e pesante maggiorazione dell'importo. Le lettere spedite dalla Asl Toscana centro riportano tutto i riferimenti necessari a mettersi eventualmente in contatto con gli uffici.



