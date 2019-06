17.06.2019 h 13:35 commenti

"Ti scotenno", minacce e atti persecutori contro la ex fidanzata: arrestato

Ai domiciliari un uomo di 45 anni che ha continuato a perseguitare la ex per convincerla a riprendere la relazione. Venerdì scorso l'ha aspettata sotto casa e, quando ha saputo che lo aveva appena denunciato di nuovo, l'ha presa per i capelli e trascinata in mezzo alla strada

“Ti scotenno, ti butto l'acido addosso” diceva all'ex fidanzata che lo aveva lasciato e non voleva saperne di riprendere la relazione. Minacce ripetute nel tempo, per mesi fino a venerdì 14 giugno quando lei è tornata una seconda volta dai carabinieri per denunciarlo e lui, che l'aspettava sotto casa, per punirla l'ha presa per i capelli e trascinata in mezzo alla strada. L'uomo, 45 anni, italiano, con precedenti, è stato arrestato per stalking e lesioni aggravate. La donna, 30 anni, anche lei italiana, è finita all'ospedale con ferite che sono state giudicate guaribili in cinque giorni. Dopo l'aggressione, a cui ha assistito la sorella, è tornata dai carabinieri e ha denunciato di nuovo. Oggi, lunedì 17 giugno, dopo tre giorni di carcere, l'uomo è stato messo agli arresti domiciliari dal giudice che lo ha interrogato; il sostituto Laura Canovai, titolare del fascicolo, aveva chiesto che rimanesse alla Dogaia.

Una storia di violenza che la procura aveva già trattato indagando il quarantacinquenne per stalking. Quando lui ne era venuto a conoscenza aveva intensificato gli atti persecutori con minacce, telefonate, pedinamenti: “Se non ritiri la denuncia peggio per te” le ripeteva in continuazione. Una relazione fatta di alti e bassi: lei lo aveva lasciato a dicembre del 2017, poi aveva ripreso la frequentazione per interromperla definitivamente qualche mese dopo. Da lì in poi un crescendo di minacce fino a venerdì scorso quando ha aspettato che rientrasse a casa dopo la denuncia. Nonostante la presenza della sorella di lei, ha aggredito la ex. Sono stati i carabinieri del nucleo radiomobile ad arrestare l'uomo.



