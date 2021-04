28.04.2021 h 11:54 commenti

Texprint, Si Cobas torna a bloccare i furgoni in uscita. Dipendenti nuovamente davanti al tribunale

Anche questa mattina una delegazione dei 68 lavoratori della Texprint per un'ora ha organizzato un sit in nel piazzale Falcone e Borsellino esponendo le foto dei mezzi bloccati. "Dobbiamo scaricare a spalla. Rischiamo di chiudere"

I dipendenti della Texprint tornano a protestare davanti al tribunale e denunciano la ripresa dei picchetti, organizzati dal sindacato Si Cobas e dagli ex lavoratori. Agli striscioni di lunedì è stato aggiunto uno nuovo con stampato la foto del blocco dei furgoni.

"Tutto è ricominciato - si legge nel volantino che questa mattina è stato distribuito a chi entrava in tribunale - i furgoni con le merci non possono uscire, i tessuti devono essere portati a spalla dentro la ditta tre le offese, mentre i manifestanti cercano di farci cadere, sono riprese anche le ronde intorno all'azienda". I 65 dipendenti si sentono ostaggio di chi manifesta fuori dalla stamperia , ma soprattutto sono preoccupati per il futuro. "Se continueranno i blocchi - spiegano - non avremo più lavoro e l'azienda dovrà chiudere".