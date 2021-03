15.03.2021 h 13:06 commenti

Texprint, retromarcia dei SiCobas dopo la denuncia di tentato omicidio: "E' stato un equivoco"

Il sindacato, da tempo impegnato in una dura vertenza, ha spiegato che l'autista del mezzo accusato di aver forzato il blocco si è presentato scusandosi e regalando cassette di frutta agli operai in sciopero

Niente tentato omicidio e tanto meno trame oscure dietro all’episodio denunciato dal sindacato SiCobas contro i lavoratori in sciopero della Texprint (leggi ) quando venerdì un furgone ha forzato il picchetto. Semplicemente, l’autista del furgone non aveva ben capito cosa stesse succedendo davanti ai cancelli della stamperia e aveva reagito in quel modo perché spaventato. Così quando si è reso conto che si trattava di una protesta, l'uomo si è presentato in via Sabadell per chiedere scusa e chiarire il suo comportamento. Ad annunciarlo lo stesso sindacato “ Lavoratori e sindacato – si legge nella nota - ritengono la vicenda chiusa e non procederanno ad alcuna denuncia nei confronti dell'autista che, tra l'altro, compresa la situazione ha dimostrato sostegno alla causa e ha regalato alcune cassette di frutta ai dipendenti in sciopero”.