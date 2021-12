06.12.2021 h 17:15 commenti

Texprint, manifestazione davanti allo Sportello Antisfruttamento: "L'Ispettorato ci ha dato ragione"

Gli ex dipendenti, insieme al sindacato Si Cobas, hanno consegnato al Comune le lettere con i risultati dell'ispezione fatta nell'azienda che ha riscontrato lavoro nero e straordinari non pagati

Gli ex lavoratori Texprint, spalleggiati dal sindacato Si Cobas, stamani 6 dicembre hanno inscenato quella da loro definita "una protesta pacifica e rumorosa" nel cortile del Comune di via Roma 101, sede dello Sportello Antisfruttamento. Il motivo della manifestazione sta nella consegna ai lavoratori delle lettere con il risultato dell'ispezione fatta nell'azienda dall'Ispettorato del lavoro. Lettere nelle quali, secondo i Si Cobas "si dimostra che alla Texprint c'è sfruttamento e chi ha scioperato ha sempre avuto ragione".

"In particolare - come spiegato dal sindacato - dalle lettere si ricava che sono stati accertati periodi di lavoro nero per 16 lavoratori iscritti al Si Cobas, così come turni di 12 ore al giorno per 7 giorni alla settimana e l'utilizzo di contratti di apprendistato fasulli".

Durante la protesta di stamani sono state consegnate al Comune di Prato le copie degli accertamenti dell'Ispettorato e ottenuto un incontro con l'assessore Mangani per il prossimo 14 dicembre.

"E' l'ora che vengano riconosciuti i permessi di soggiorno per sfruttamento ai lavoratori della Texprint - insistono i Si Cobas -. Dopo l'incontro di settembre arrivato dopo lo sciopero della fame in piazza del Comune, abbiamo dovuto constatare che neanche gli impegni presi e sottoscritti con un verbale condiviso da parte di Comune e Satis sono stati rispettati. Da due mesi non abbiamo ricevuto notizie, né risposte alle nostre mail. Un atteggiamento inqualificabile davanti allo stato di necessità dei lavoratori che da mesi attendono i fatti. Una realtà che stride con le declamazioni di impegno sul fronte del sostegno ai lavoratori che denunciano che abbia visto per l'ennesima volta andare in scena durante il recente convegno al Pecci dell'1 dicembre".

LA REPLICA DEL COMUNE Il Comune, con l'assessore all'Immigrazione Simone Mangani, non solo respinge le accuse di non aver fatto niente per gli ex Texprint, ma ribadisce anche di aver ricevuto finora solo dinieghi a tutte le proposte avanzate. "A tutti loro - dice Mangani - è stato prospettato un percorso Sai (Sistema accoglienza e immigrazione). Qualcuno aveva inizialmente accettato salvo poi rinunciare. Anzi, li abbiamo dovuti letteralmente rincorrere perché firmassero l'atto formale di rinuncia, in modo da poter liberare i posti per altre persone, visto che questi sono contingentati. Abbiamo anche proposto i percorsi Life ma anche qui abbiamo ricevuto solo dei no grazie. Riguardo il terzo possibile percorso - conclude Mangani - quello Satis, vale a dire il sistema antitratta gestito dalla Regione Toscana, è in corso l'istruttoria che, per le sue particolarità, richiede più tempo per essere portata a conclusione. Insomma, stamani sono venuti a protestare proprio dagli unici che finora li hanno accolti e sostenuti".