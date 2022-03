17.03.2022 h 15:40 commenti

Texprint, la procura chiede altro tempo per indagare sui titolari accusati di sfruttamento

Il pm Lorenzo Gestri ha inoltrato richiesta al gip. Sono tre gli imprenditori sotto indagine mentre le parti offese sono 17 lavoratori di origine pakistana e uno del Senegal

Il sostituto procuratore Lorenzo Gestri ha chiesto al gip Francesca Scarlatti una proroga di sei mesi per le indagini sui vertici di Texprint, la stamperia a conduzione cinese di via Sabadell, accusati in concorso di sfruttamento del lavoro. Tre gli indagati: i soci titolari dell'azienda, Yin Zhang, 36 anni e Bo Hong, 40 anni, e Sang Yu Zhang, detto Valerio, 43 anni, responsabile tecnico e commerciale, finito nell'occhio del ciclone perché accusato di autoriciclaggio in un'inchiesta della Dda di Milano da cui è nata l'interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Prato a carico della Texprint, poi revocata dopo la sua assoluzione.

A mostrarci la richiesta di proroga delle indagini preliminari è Sarah Caudiero di Si Cobas, il sindacato che dal gennaio 2021 porta avanti un duro braccio di ferro con l'azienda (il picchetto è terminato lo scorso autunno) a tutela di 18 lavoratori, tutti di origine pakistana tranne uno del Senegal, che compaiono anche nelle indagini in questione come persone offese. Per tre di loro il giudice del lavoro ha disposto il reintegro in azienda. A fine mese è prevista un'udienza per gli altri 15 lavoratori. "I tre lavoratori reintegrati sono stati separati dagli altri e si occupa di campionari. - afferma Caudiero - Ora lavorano otto ore al giorno per cinque a settimana con il giusto contratto, anziché dodici ore al giorno, sette giorni su sette come abbiamo denunciato sin dal primo giorno della nostra battaglia".

Torniamo alle indagini per cui è stata richiesta la proroga e che sono partite nell'agosto scorso. La contestazione dell'articolo 603 bis riguarda il periodo che va da aprile a gennaio 2020. E' stata acquisita la documentazione raccolta dagli ispettori della Dtl nel corso dei propri accertamenti. La procura è in attesa di ulteriori approfondimenti da parte della guardia di finanza. Per questo ha richiesto più tempo per indagare.

Per Caudiero "è l'ennesimo colpo al castello di bugie raccontato da Texprint. Ci sono voluti otto mesi di sciopero e di contestazioni per avere questa indagine ma ora è realtà". Sempre secondo Caudiero il solo fatto che esista questo fascicolo, costituisce un passo avanti per ottenere il permesso di soggiorno per almeno tre dei lavoratori rappresentati e seguiti anche dallo sportello anti sfruttamento del Comune di Prato. Con i legali dello sportello è stato deciso di intraprendere la strada della commissione Richieste asilo.

In serata l'azienda ha diffuso una nota per "ribadire per l’ennesima volta che non vi è mai stata alcuna condizione di sfruttamento all’interno dell’azienda. Come risulta dai plurimi elementi probatori oggettivi che sono stati raccolti in questi mesi, anche tramite l’ausilio di consulenti tecnici ed oggetto di deposito alla Procura della Repubblica sarà presto accertata la falsità anche delle dichiarazioni rese dagli ex dipendenti della Texprint all’Ispettorato del lavoro".

(e.b.)