20.03.2021 h 17:51 commenti

Texprint, la maggioranza dei dipendenti contro le istituzioni: "Negato il nostro diritto a lavorare"

Nel pomeriggio 65 degli 80 lavoratori della stamperia ha manifestato in piazza del Comune: "Da due mesi subiamo violenze da parte di una minoranza e nessuno ci tutela". In contemporanea l'assemblea davanti all'azienda organizzata da Si Cobas

E' stato il giorno delle due manifestazioni nella dura vertenza della Texprint, la stamperia di via Sabadell che da due mesi vede impegnati in un durissimo braccio di ferro una quindicina di lavoratori pakistani, spalleggiati dal sindacato Si Cobas, e l'azienda, senza che finora si veda una via d'uscita.

Ma oggi a manifestare in piazza del Comune, con una protesta silenziosa, sono stati il grosso dei dipendenti della Texprint. Circa 65 degli 80 lavoratori - in gran parte italiani e cinesi ma anche africani - che non solo non condividono la protesta dei loro colleghi ma lanciano pesanti accuse alle istituzioni, accusandole di averli abbandonati al loro destino.



"Ci viene negato il diritto di lavorare - dicono e scrivono sugli striscioni e sulle magliette -. Da due mesi siamo ostaggio delle violenze dei manifestanti e dell'ignavia delle istituzioni. Siamo costretti a subire gli insulti e le minacce, a doverci sottoporre a perquisizioni minuziose delle nostre auto prima di poter tornare a casa. Adesso rischiamo di perdere il lavoro visto che da lunedì scatterà la cassa integrazione per 53 di noi. E in tutto questo Comune, Provincia e Regione sanno solo dirci che moniterano la situazione. Quando parlano di lavoratori si riferiscono ai 15 in sciopero e mai a noi che rivendichiamo solo il nostro diritto a poter lavorare".

Contemporaneamente davanti ai cancelli della Texprint in via Sabadell si è tenuta un'assemblea pubblica convocata dai Si Cobas, alla quale hanno partecipato circa un centinaio di persone, venute a portare solidarietà agli operai. Ribadite le richieste di mettere fini ai turni massacranti e di avere per tutti il contratto di 8 ore per 5 giorni alla settimana.