Texprint, l'azienda blocca la produzione e mette in ferie i dipendenti. Attivata l'unità di crisi della Regione

Svolta nella vertenza che da oltre un mese vede il picchetto dei Si Cobas. La maggioranza dei lavoratori accusa: "Rischiamo il posto per colpa di una minoranza". Il Comune: "Andremo all'incontro per ribadire l'impegno sul fronte dello sfruttamento". In serata è arrivata una nota ufficiale del titolare dell'azienda

Tutti i lavoratori della Texprint da oggi 5 marzo, sono a casa. L’azienda infatti ha deciso di sospendere a tempo indeterminato la produzione. A quanto risulta, non è stata chiesta l’apertura della cassa integrazione, quindi probabilmente i dipendenti usufruiranno delle ferie. Intanto in Regione è stata convocata per il 10 marzo l'unità di crisi proprio sulla vertenza Texprint.Da oltre un mese il sindacato SiCobas ha organizzato un picchetto che impedisce l’ingresso in azienda di macchine e camion, e dal 18 febbraio 15 lavoratori sono in sciopero per chiedere l’applicazione del contratto di lavoro di 8 ore per cinque giorni.A dare la notizia del blocco della produzione sono stati i 65 dipendenti che non aderiscono al sindacato con una lettera inviata alle redazioni. “Il distretto pratese - si legge nel documento - esce da un momento storico durissimo, la pandemia Covid 19 ha messo in ginocchio molte aziende, Texprint ha resistito, ha protetto e tutelato tutti i suoi dipendenti, e adesso, nel momento della ripresa del tessile e stata costretta a chiudere. Riconosciamo il diritto allo sciopero, ma quello che avviene davanti alla Texprint non è uno sciopero è solo violenza e degrado”.Una situazione che di fatto ha creato una grande spaccatura fra i lavoratori ( leggi ), che in totale sono 80.Un muro contro muro dove però si intravede uno spiraglio: il 10 marzo l’unità di crisi della Regione incontrerà una delegazione del sindacato, deciso a denunciare lo sfruttamento dei lavoratori. E’ stato anche chiesto di attivare, dopo quello fallito in Prefettura, un tavolo di crisi a cui si dovrebbero sedere i rappresentanti del sindacato, quelli dell’azienda e funzionari regionali con il compito di mediare fra le parti.“Dopo l’annuncio della chiusura di tutte le trattative - spiega il SiCobas - la Texprint ha deciso per oggi la serrata. Lo stop alle attività produttive come risposta alle rivendicazioni degli operai in sciopero è un fatto gravissimo. L’azienda si sieda subito ad un tavolo con il sindacato e con i delegati dei lavoratori per trovare un accordo che riporti le condizioni di lavoro a quelle previste dalle leggi e dai contratti nazionali. Con la serrata si vuole mandare un messaggio inquietante in tutto il distretto: o si accettano condizioni di lavoro di vero e proprio sfruttamento oppure si rischia di perdere il posto di lavoro”.All’ incontro in Regione è stato invitato anche il Comune di Prato .”Andremo al tavolo convocato dalla Regione Toscana - commenta l'assessore Simone Mangani - e coglieremo l'occasione per ribadire a tutte le parti presenti l'impegno incessante del Comune su questo versante “Quanto alle recenti manifestazioni di protesta che sono arrivate perfino al Centro Pecci e che hanno portato alcuni esponenti del mondo della cultura a sostenere una vertenza ancora non definita, arriva una proposta: "Sono sicuro che il Centro Pecci - continua l'assessore - potrebbe tranquillamente ospitare un incontro pubblico sul tema dello sfruttamento, invitando anche Barbero o Zerocalcare ed ovviamente alla presenza del Comune. Per due buonissimi motivi: è molto attento ai cambiamenti, come ogni Centro d'arte contemporanea che si rispetti, ed è il luogo dove sottoscrivemmo nel 2018 il protocollo anti-sfruttamento tra Comune e Procura della Repubblica".Intanto per domani 6 marzo alle 16 SiCobas ha organizzato in piazza del Comune una manifestazione a sostegno della lotta degli operai Texprint. ”Ciascuno è libero di manifestare dove vuole – continua Mangani- tuttavia l’organizzazione sindacale e non i lavoratori hanno scelto un luogo che trovo curioso, credo che la loro sia una posizione molto politicizzata“.In serata è arrivata una nota ufficiale della proprietà di Texprint, che per la prima volta interviene sulla vicenda, ricostruendo i fatti: "Nessuna controversia giudiziale è stata promossa da singoli lavoratori o dal sindacato Si Cobas - si legge nella nota firmata dal titolare Hong Bo - e nessun provvedimento da parte di qualsiasi autorità è stato emesso contro Texprint; 65 lavoratori non solo non hanno mai formulato alcuna rivendicazione o aderito ad alcun sciopero, ma hanno invece pubblicamente difeso l’azienda invocandone l’assoluta correttezza e chiedendo di poter lavorare; solo uno sparuto gruppo di lavoratori, ex lavoratori e soggetti sconosciuti, stanziandosi di fronte all’azienda ormai due mesi or sono, hanno offeso e minacciato impedendo di entrare liberamente a colleghi, fornitori, clienti, impedendo altresì l’uscita dei prodotti mediante una barriera umana che è arrivata a stendersi davanti i camion".L’azienda sottolinea di aver chiesto ripetutamente l’intervento delle autorità competenti, senza riuscire a far cessare il comportamento che ha portato alla perdita di ordini, stante l’impossibilità di approvvigionamento delle materie prime e di spedizione del prodotto finito, e quindi la cessazione dell’attività."L’azienda - viene spiegato - è stata costretta a partire da oggi a cessare la linea produttiva e a tenere a casa i dipendenti, accollandosi tutte le spese senza ricorrere agli ammortizzatori sociali finché potrà. L’azienda si riserva di procedere in tutte le sedi, per ottenere il ristoro del gravissimo (oltre che ancor prima inaccettabile) danno subito e subendo".