29.09.2021 h 16:37 commenti

Texprint, il giudice del lavoro annulla il primo dei licenziamenti e ordina il reintegro del dipendente

Arriva la prima sentenza sul ricorso di urgenza presentato da uno degli operai licenziati dall'azienda. Esulta il Sì Cobas: "Riconosciuto quanto stiamo dicendo da mesi"

Prima vittoria in tribunale per i lavoratori della Texprint. Il Tribunale del Lavoro di Prato ha deciso sul primo ricorso di urgenza presentato da uno degli operai licenziati dall'azienda e ha stabilito che il licenziamento è illegittimo. Il lavoratore dovrà così essere reintegrato sul posto di lavoro con contratto a tempo indeterminato. La decisione si baserebbe sul fatto che l'azienda aveva fatto un licenziamento collettivo senza attribuire le singole responsabilità ad ogni lavoratore. Da qui la decisione di prendere in esame i singoli casi e valutare l'eventuale responsabilità del lavoratore e non del gruppo. Nelle prossime udienze verranno vagliate via via tutte le posizioni.

"La sentenza del giudice - si legge in una nota dei Sì Cobas - falcia tutte le accuse contro i lavoratori che da otto mesi lottano davanti ai cancelli della fabbrica. Cosa ci dice in concreto? Quello che noi diciamo da mesi. L'azienda ha inventato di sana pianta fatti mai avvenuti per giustificare il licenziamento dei lavoratori che hanno denunciato lo sfruttamento, addebitando a chi ha scioperato responsabilità di inesistenti “violenze” di cui, per l'appunto, non si è riusciti a produrre uno straccio di prova. Ma non solo: secondo il Tribunale le uniche condotte addebitabili a chi ha scioperato sono irrilevanti da un punto di vista disciplinare. In altre parole: l'unica “colpa” dei lavoratori è quella di aver esercitato il diritto di sciopero. Questo è bastato al giudice per decretare l'illegittimità del licenziamento, prima ancora di ogni valutazione sulla natura ritorsiva e discriminatoria".