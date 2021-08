03.08.2021 h 12:52 commenti

Texprint denuncia l'aggressione a un dipendente, Si Cobas ribatte: "E' una montatura"

Ancora braccio di ferro tra la stamperia di via Sabadell e il sindacato che da mesi chiede l'applicazione del contratto di lavoro nazionale. L'ultimo episodio è di ieri sera. Le versioni sono contrastanti ma l'azienda dice di aver consegnato un video alle forze dell'ordine

Texprint: “Un operaio è stato violentemente aggredito da quattro membri dei Si Cobas dopo aver terminato il proprio turno di lavoro ed essere uscito dai cancelli della fabbrica”.

Si Cobas: “Non c'è stata nessuna aggressione, è stato solo un diverbio, niente di particolare”.

Nuovo capitolo nella contrapposizione tra il sindacato Si Cobas e la stamperia cinese Texprint che si trascina ormai da mesi. Una vertenza scandita dalle carte bollate e da un picchetto permanente con i dipendenti, in larghissima parte pakistani, che riuniti sotto la sigla del sindacato chiedono l'applicazione e il rispetto del contratto nazionale di lavoro.

L'ultima puntata risale alla serata di ieri, lunedì 2 agosto. Texprint, in un comunicato inviato oggi, denuncia che intorno alle 22 “un operaio pakistano che ha continuato a lavorare nella stamperia, che non ha aderito allo sciopero e non si è iscritto a Si Cobas, è stato raggiunto e violentemente aggredito da quattro del sindacato”.

L'azienda aggiunge che “si tratta dell'ennesimo episodio di violenza posto in essere dal gruppo di facinorosi che da mesi staziona davanti ai cancelli della società. Le telecamere di videosorveglianza, continuamente oggetto di danneggiamento doloso da parte dei Si Cobas – si legge nel comunicato – hanno immortalato l'accaduto e i filmati sono stati messi a disposizione delle forze dell'ordine prontamente intervenute sul posto”.

Una versione che viene ribaltata da Luca Toscano, leader di Si Cobas: “Ero presente, non è vero niente – il commento – addirittura l'operaio è rientrato in fabbrica e solo dopo quaranta minuti è arrivata l'ambulanza. Mi aspettavo che uscisse fuori una cosa montata, l'ho capito quando ho visto arrivare i carabinieri. Ma quale aggressione? Quale violenza? C'è stato un litigio verbale e basta, niente di più”.

Texprint se la prende in particolare con uno degli indagati nell'inchiesta della procura di Prato chiusa con 27 indagati per violenza privata, danneggiamento, percosse e lesioni personali. Si tratta di lavoratori e sindacalisti a carico dei quali sarebbero stati riscontrati elementi in grado di sostenere le ipotesi di reato. “La persona continua indisturbata a commettere quotidianamente una serie di reati – scrive l'azienda – con l'unico obiettivo di costringere la società a piegarsi alle inaccettabili richieste economiche che sono state anche registrate e consegnate alla procura. Tutti i quotidiani episodi di violenza sono sempre stati oggetto di contestazione e di denuncia. La situazione non è più tollerabile e ancora una volta chiediamo a gran voce un intervento immediato e risolutivo da parte dell'autorità giudiziaria per porre fine alla continua e sbeffeggiante reiterazione delle azioni poste in essere dal gruppo”.









