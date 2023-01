18.01.2023 h 16:50 commenti

Texprint, al via il processo: gli avvocati dell'azienda chiedono che Si Cobas diventi responsabile civile

Sul banco degli imputati 27 tra sindacalisti e ex operai che nel 2021, per mesi e mesi, manifestarono davanti ai cancelli della stamperia cinese. Il giudice si è preso del tempo per decidere se accogliere la richiesta che obbligherebbe il sindacato a farsi carico degli eventuali risarcimenti del danno

Il sindacato Si Cobas potrebbe essere chiamato a rivestire il ruolo di responsabile civile nel processo a carico di 27 tra sindacalisti e ex operai della Texprint finiti sul banco degli imputati per i picchetti e gli scontri davanti alla stamperia cinese di via Sabadell. Sarà il giudice a decidere se recepire oppure no la richiesta avanzata dagli avvocati della Texprint che, assieme a tutta la sua forza lavoro, si è costituita parte civile. E' l'unica novità emersa nel corso della prima udienza del processo che vede, tra gli imputati, anche Luca Toscano e Sarah Caudiero, i due rappresentanti di Si Cobas. Se la richiesta andrà in porto, si tratterà di uno dei primi processi in Italia con una organizzazione sindacale calata nei panni del responsabile civile e, dunque, chiamata a sostenere gli eventuali risarcimenti del danno.

Violenza privata, danneggiamento, percosse e lesioni personali: queste le accuse mosse nei confronti dei 27 imputati che sono arrivati davanti al giudice del dibattimento con la citazione diretta, senza cioè passare dall'udienza preliminare. Per quasi un anno, a partire da gennaio 2021, il sindacato è rimasto davanti ai cancelli della Texprint denunciando lo sfruttamento dei lavoratori, chiedendo turni di otto ore al giorno e il riconoscimento di ferie, malattia, riposi settimanali e congedi. Picchetti durissimi, messi in atto da operai in larga parte pakistani, ora tutti a processo perché nel loro comportamento la procura rintracciò la sussistenza di elementi sufficienti a sostenere un procedimento penale.

Texprint ha sempre respinto qualsiasi accusa e lo ha fatto attraverso denunce dettagliate con tanto di foto e video di ciò che accadeva in quei giorni davanti alla sua sede. Gli avvocati, che hanno sempre bollato le accuse del sindacato come 'calunnie', quantificarono ad un certo punto il danno all'azienda: due milioni di euro con chiusura e fallimento evitati per un soffio.



Edizioni locali collegate: Prato

