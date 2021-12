01.12.2021 h 15:08 commenti

Picchetti Texprint, a processo 27 tra sindacalisti e manifestanti Si Cobas

La procura ha firmato la citazione diretta a giudizio per i vertici del sindacato e per gli operai protagonisti delle iniziative che per mesi si sono tenute davanti ai cancelli della stamperia per denunciare il presunto sfruttamento del lavoro. L'azienda: "I violenti ricatti non sono riusciti a piegare la volontà del management che è riuscito a evitare la chiusura e il fallimento nonostante un danno di due milioni di euro"

Violenza privata, danneggiamento, percosse e lesioni personali sono le accuse dalle quali dovranno difendersi i leader di Si Cobas Luca Toscano e Sarah Caudiero e con loro altri 25 imputati per i quali la procura ha firmato la citazione diretta a giudizio che, per spiegare, significa approdare subito davanti al giudice del dibattimento senza passare dall'udienza preliminare. La durissima iniziativa intrapresa dal sindacato che per dieci mesi, fino allo scorso settembre, è rimasto davanti ai cancelli della Texprint a denunciare il presunto sfruttamento dei lavoratori, diventa dunque un processo. “I violenti ricatti, le gravissime condotte di reato e le reiterate calunnie dei Si Cobas – si legge in un comunicato dell'azienda – non sono riuscite a piegare la volontà del management della Texprint che, nonostante i danni subiti, quantificati in oltre due milioni di euro, è riuscita ad evitare la chiusura e il fallimento, garantendo lo stipendio ai restanti 66 dipendenti, ulteriori vittime dei reati commessi dal sindacato”.Lunghi mesi di lotta sindacale durante i quali è successo di tutto: i vertici di Si Cobas hanno organizzato manifestazioni, picchetti, cordoni umani per evitare che la stamperia continuasse la propria attività senza prima regolare i contratti con gli operai, in larga parte pakistani, che, al grido di '8x5' (otto ore di lavoro per cinque giorni la settimana), non hanno mai allentato la mobilitazione. Spazzata via anche l'accusa del lancio di acido contro uno dei manifestanti: “Tutta una macchinazione realizzata – conclude l'azienda – al solo fine di calunniare Texprint e i suoi vertici”. Texprint si dice pronta ad andare avanti in una difesa a oltranza che si rifà alla calunnia: “Sul fronte lavoristico – si legge ancora nel comunicato – l'Ispettorato del lavoro ha concluso le sue valutazioni e ora l'azienda potrà dimostrare nelle sedi opportune la calunniosità delle dichiarazioni rese dai Si Cobas anche allo stesso ente”.Secca la replica del sindacato che sconfessa l'azienda: “L'Ispettorato ha riconosciuto lo sfruttamento alla Texprint. Gli operai avevano ragione, hanno sempre avuto ragione mentre dalle istituzioni tutti facevano quadrato per difendere l'azienda, per screditare e reprimere chi scioperava”.