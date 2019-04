16.04.2019 h 10:47 commenti

Tetano day, a Prato tre giorni di vaccinazioni gratuite e senza appuntamento

Si comincia domani e si prosegue il 15 maggio e il 19 giugno. Le visite si terranno al dipartimento di prevenzione in via Lavarone

Si svolgeranno a Prato, al Dipartimento della Prevenzione in via Lavarone 3, i mercoledì del “Tetano day” , promossi dalla Asl Toscana centro. Sarà possibile vaccinarsi gratuitamente e senza appuntamento contro questa grave malattia infettiva. Si comincia domani, 17 aprile e si prosegue il 15 maggio e il 19 giugno, dalle 9 alle 12.30.

Nelle stesse giornate, per coloro che vorranno usufruirne, sarà offerta anche la vaccinazione (in unica dose insieme al tetano) contro difterite tetano e pertosse.

L'azienda sanitaria ricorda che basta poco, specialmente per coloro che amano dilettarsi con lavori di giardinaggio o detenere animali da cortile, per rimanere vittime di un contagio. Un graffio, oppure un lieve taglio, se non si è vaccinati, potrebbero bastare al tetano per manifestarsi con tutte le sue conseguenze, talvolta drammatiche. I bacilli produttori di questa tossina, infatti, sono in grado di sopravvivere nel terreno per lungo tempo sotto forma di spore che resistono sia ai comuni disinfettanti che al calore. Possono penetrare nei tessuti attraverso ferite della pelle anche lievi, lacerazioni, ustioni contaminate con terra o polvere, e possono inoltre essere veicolate da diversi animali nei quali il germe del tetano vive nell'intestino. Per questi motivi la vaccinazione è, e resta, l’unico mezzo efficace per prevenire l’infezione.

L’obbligatorietà della vaccinazione antitetanica nell’infanzia è iniziata nel 1968 pertanto, chi è nato prima potrebbe aver bisogno della vaccinazione di base (tre dosi) o almeno di un richiamo; da ricordare infatti che la protezione indotta dalla vaccinazione, non è permanente ma dura circa 10 anni.