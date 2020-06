13.06.2020 h 15:50 commenti

Test sierologici su prof e personale Ata, tre sospetti positivi in attesa del tampone

E' successo al liceo scientifico Livi e artistico Brunelleschi. Momentaneamente in isolamento domiciliare non sono coinvolti negli esami di maturità. La dirigente scolastica Ciambellotti: "La situazione è sotto controllo, la scuola è stata sanificata per gli esami di stato"

Il personale docente e Ata del liceo artistico Brunelleschi di Montemurlo e Livi, in questi giorni si è sottoposto ai test sierologici, tre persone sono risultate positivi quindi in isolamento al proprio domicilio in attesa di effettuare il tampone per capire se la malattia è in corso oppure è stata contratta precedentemente.

“Il personale – spiega la dirigente scolastica Mariagrazia Ciambellotti – non è coinvolto negli esami di maturità. Siamo comunque in attesa di avere conferme. La situazione è sotto controllo: in questi giorni le scuole sono state sanificate per permettere il regolare svolgimento degli esami di stato”.



