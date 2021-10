01.10.2021 h 11:51 commenti

Test salivari nelle scuole medie, alle Convenevoli si parte a metà ottobre. Ecco come funzionano

Ai ragazzi che aderiranno al monitoraggio verrà consegnato un kit per effettuare il tampone a casa ogni quindici giorni. Entro fine mese i medici di famiglia inizieranno a vaccinare gli over 80. Prenotazioni sul portale regionale

Dal 15 ottobre, con scadenza quindicinale, alla scuola media Convenevole in via Primo Maggio, verranno effettuati i tamponi salivari su un campione potenziale (l'adesione è volontaria) di 160 studenti che frequentano la prima media.

A metà mese un equipe dell' Asl Toscana Centro presenterà il progetto agli alunni e effettuerà il primo tampone poi, a chi aderirà al monitoraggio verrà consegnato il kit per il prelievo a domicilio. La provetta sarà depositata, alla data stabilita, in un contenitore posto nell'ingresso della scuola e ritirato dai tecnici del dipartimento di prevenzione e portato in laboratorio (in caso di positività non è necessario effettuare il tampone faringeo).

Il progetto regionale ha come scopo quello di monitorare l'andamento della pandemia nelle scuole medie, lo scorso anno erano stati scelti tutti gli istituti superiori. Le Convenevoli, uniche nella provincia di Prato, sono state scelte come scuola "sentinella" per il numero rappresentativo di studenti (930),e per ora coinvolge solo quelli del primo anno, con l'idea di estenderlo, durante tutto l'anno scolastico, anche agli altri. “Ho aderito al progetto – ha sottolineato il dirigente Marco Fedi – perchè credo che sia uno strumento valido anche per la prevenzione, in questo modo riusciamo a isolare in tempi rapidi eventuali contagi e quindi a evitare che si crei un focolaio”. Intanto arrivano le prime indicazioni per quanto riguarda le quarantene che molto probabilmente in caso di positività, riguarderanno solo i compagni che hanno il banco davanti, dietro e a fianco dello studente infettato. I tempi di quarantena saranno diversi a seconda se un soggetto è vaccinato oppure no.

Dai bambini agli anziani. Entro la fine del mese i medici di famiglia inizieranno le vaccinazioni per gli over 80. E' stato firmato un pre accordo tra Regione e Fimmg , che tra l'altro ha ricevuto un premio da FederAnziani per l'impegno dimostrato. Le prenotazioni avverranno sul portale regionale nella sezione “mi vaccino dal mio medico “, sarà poi il dottore di famiglia a richiamare gli interessati e a fissare il calendario delle vaccinazioni. Per ora, invece, non ci sono certezze sulla campagna di vaccinazione per l'influenza, anche se si ipotizza la partenza per gli over 65 a metà novembre.

Edizioni locali collegate: Prato

