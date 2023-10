05.10.2023 h 05:25 commenti

Tessuti riciclati per il packaging e lotta allo spreco alimentare: studente crea il Pan di Stracci

Oggetto di una tesi di laurea di un giovane pratese per lanciare un progetto che unisce il riutilizzo dei tessuti, la confezione realizzata in jeans riciclato e l'utilizzo degli "scarti" della pasta per brioche

Che Prato fosse la capitale del riciclo del tessile è noto a tutti, che anche ristoranti, pasticcerie e la stesso istituto alberghiero Datini stanno lavorando nel non sprecare la materia prima è una scelta che sta sempre più radicandosi anche attraverso varie iniziative proposte al territorio, ma che una tesi di laurea unisse i due concetti è sicuramente un'innovazione.

Un'idea che è nata da Leonardo Cai studente del corso di Disegno Industriale presso il Design Campus di Firenze, che ha discusso la tesi “Pan di Stracci, food design per il territorio pratese”. Contenuto e contenitore quindi, realizzati in base alla logica del riuso; il dolce per la colazione preparato usando la pasta “scartata” delle brioche e avvolto in una confezione di jeans riciclato che, aprendosi, diventa una piccola tovaglietta. “Ho unito due mie passioni – spiega Cai – quella per il design e quella per i dolci partendo proprio dall'idea che nulla deve essere sprecato”. E così è nato il Pan di Stracci anche declinato in vari gusti che, ovviamente, prendono a prestito i nomi cari alla tradizione dei cenciaioli: Rossino, Cammellato, Verzino sono solo alcuni dei nomi della “collezione”, per ciascuno è stata pensata una farcitura che ricorda il colore con cui venivano selezionati gli stracci. La teoria è diventata una realtà con la collaborazione della Pasticceria Peruzzi che presenterà il dolce alla manifestazione “Dolce Stil Buono” in programma alla villa il Mulinaccio a Vaiano nel fine settimana. “Per quanto un pasticcere sia virtuoso – continua Cai – nel tagliare i triangoli per fare le brioche restano degli scarti a cui ho pensato di dare una nuova vita: non più semplici brioche ma un nuovo dolce che sa di Prato e della sua tradizione”. Mentre per la realizzazione della confezione il giovane designer ha trovato la collaborazione di Rifò. L'idea di Cai è piaciuta anche fuori dai confini provinciali, tante le pubblicazioni su riviste specializzate.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus