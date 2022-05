12.05.2022 h 12:10 commenti

Tessuti importati illegalmente, ancora un sequestro della Finanza al Macrolotto

Le Fiamme Gialle hanno messo i sigilli a 1,5 milioni di metri di stoffa per un controvalore di circa 2,6 milioni di euro. L'operazione scattata dopo un controllo dei vigili del fuoco per mancato rispetto della sicurezza antincendio

La guardia di finanza di Prato ha messo a segno l'ennesimo sequestro di tessuto importato illegalmente dalla Cina. Stavolta i sigilli sono scattati per 1,5 milioni di metri di tessuto di diversa tipologia, stoccati in un magazzino al Macrolotto. Il valore complessivo della merce sequestrata è di oltre 2,6 milioni di euro. mentre i diritti di confine e l’Iva all’importazione evasi ammontano a poco meno di 1 milione di euro. Il titolare dell’impresa è stato denucniato.

L’operazione è partito da un controllo effettuato dai vigili del fuoco del comando provinciale di Prato che, nel corso dell'ispezione, avevano riscontrato la mancata adozione delle misure obbligatorie di sicurezza antincendio. Le successive indagini sono state eseguite dal nucleo di Polizia economico-finanziaria dalla Finanza su delega della Procura.

Dall’analisi della parziale documentazione rinvenuta e delle risultanze contabili, è emerso che i tessuti - provenienti via mare dalla Cina - erano stati importati, a più riprese, da altre imprese dislocate in Paesi dell’Est Europa, anch’esse riconducibili a soggetti di origine cinese, e da queste formalmente ceduti in sospensione di imposta, mediante fittizie operazioni intracomunitarie, in favore di imprese nazionali, inesistenti o inattive.

Nella realtà, le merci, provenienti dal porto di sdoganamento, giungevano direttamente nel distretto pratese ed erano stoccate nel capannone al centro delle investigazioni. In assenza di controlli, poi, i documenti di trasporto fittizi erano quindi stracciati e non contabilizzati e la merce era smistata per la lavorazione a varie ditte di confezioni del Macrolotto, attraverso cessioni in evasione d’imposta. Si tratta di meccanismi illeciti già riscontrati dalle Fiamme Gialle pratesi in precedenti analoghe operazioni di servizio, al punto da far pensare ad un modus operandi generalizzato e non occasionale.