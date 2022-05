09.05.2022 h 11:41 commenti

Tessuti e filati senza tracciabilità, maxisequestro in 15 aziende del Macrolotto

La guardia di finanza ha trovato nei depositi 727mila rotoli di tessuto (pari a circa 170 milioni di metri quadri) nonché 580mila rocche di filato senza nessuna indicazione sulla provenienza e sulla composizione. Il valore della merce sequestrata è di 50 milioni di euro

La guardia di finanza di Prato ha sequestrato, in una quindicina di aziende cinesi del Macrolotto, 727mila rotoli di tessuto (pari a circa 170 milioni di metri quadri) e 580mila rocche di filato, per un valore che si aggira sui 50 milioni di euro. Tutta la merce era priva di tracciabilità, come imposto dalle leggi attuali. In particolare, la quasi totalità dei rotoli di tessuto accatastati nei depositi è risultata sprovvista delle etichette e dei contrassegni recanti, in lingua italiana, l’indicazione della composizione fibrosa e dei dati identificativi del fabbricante e dell’importatore, così come del riferimento ai documenti doganali e commerciali di accompagnamento.

A carico dei rappresentanti delle aziende coinvolte, la Camera di Commercio, con la quale la Finanza ha operato in stretta sinergia, ha irrogato sanzioni amministrative per un importo complessivo fino ad un massimo di circa 1,2 milioni di euro. In caso di mancata regolarizzazione i prodotti tessili sequestrati saranno sottoposti a confisca.

L'operazione dei finanzieri del Gruppo di Prato, chiamata “Fabric Tracking”, ha permesso di rilevare diffuse irregolarità, tali da precludere la commercializzazione dei prodotti sull’intero territorio dell’Unione Europea.

"Si tratta di irregolarità - spiegano dal comando provinciale, che, ripercuotendosi di fatto su tutta la filiera produttiva, incidono sulla possibilità di scelta consapevole del consumatore, in modo particolare in presenza di allergie relativamente ad alcune fibre o componenti, e che possono inoltre tradursi nell’indebito riconoscimento del Made in Italy”.

Senza dimenticare che l'impossibilità di accertare in sede di attività ispettive l’origine dei tessuti, favorisce il contrabbando della merce in arrivo dall'estero e la conseguente evasione di Iva ad altri tributi.