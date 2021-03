08.03.2021 h 17:06 commenti

Tessile, piccoli segnali di ripresa: arrivano gli ordini alle filature

Sono frammentati, ma intanto in alcune aziende si è tornati a fare lo straordinario. Bene anche quelle specializzate nei filati di maglieria, capo che è presente in tutte le collezioni per il prossimo inverno

Al.Ag.

Piccoli lotti, lavoro frammentario ma intanto gli ordini, alle filature stanno arrivando. Un trend che si è registrato fra la fine di febbraio e i primi di marzo che, in alcuni casi, ha riportato a parlare di straordinario il sabato mattina. Nessuno si illude, la situazione resta ancora molto pesante, ma sono segnali che fanno intravedere almeno un po’ di luce.“Da qualche settimana – spiegaFilatura di Spicciano - abbiamo ripreso a lavorare su tre turni con anche ore di straordinario. E’ anche vero che alcune filature hanno chiuso e questo da una parte determina più lavoro per chi è rimasto, ma dall’altra la preoccupazione, quando si tornerà a lavorare con più quantitativi, di non riuscire a soddisfare tutte le richieste”.Gli ordini che stanno arrivando riguardano le collezioni per il prossimo autunno/inverno, che saranno nei negozi a partire da settembre. “La ripresa se ci sarà – spiegaValfilo – si concretizzerà nel 2022 , intanto vediamo qualche movimento nella fascia alta del mercato, resta ferma quella basica. Sono frammentati perché il mercato è ancora cauto e questo determina difficoltà a programmare anche per quanto riguarda l’organizzazione del lavoro: abbiamo fatto la richiesta della cassa integrazione e poi ci troviamo a fare gli straordinari”.Conferme arrivano anche dal mondo dell’artigianato: “A febbraio siamo stati fermi una settimana, poi abbiamo iniziato a lavorare cinque ore per turno e ora siamo tornati alle 8 ore al giorno – spiegadella Filatura Cioni – il mese di marzo sembra dare qualche segnale timido di ripresa, ma abbiamo sempre un orizzonte temporale di brevissimo periodo, al massimo di una settimana”.Frammentazione degli ordini, che comunque sono una bocca d’ossigeno per la parte a monte della filiera con la speranza che poi raggiunga anche quella a valle.“Dalla metà di febbraio – spiegaFilature Due Erre - siamo tornati a livelli accettabili. Del resto questo è il periodo che in altri tempi era di massimo lavoro. Sono sempre ordini a breve termine, ma abbiamo la speranza che si possa continuare a lavorare. Purtroppo non abbiamo avuto, invece, nessuno aiuto da parte del governo, non ci sono toccati i ristori ma solo piccole somme per quanto riguarda i finanziamenti a fondo perduti stabili con il primo Dpcm di aprile”.Segnali incoraggianti anche per le filature specializzate in filati da maglierie, capo che è presente in tutte le collezioni. “Il mese di febbraio – spiegadi Pinori filati – è stato ottimo, anche se si naviga a vista. Siamo favoriti dal boom della maglieria legato al perdurare del lavoro da remoto, che determina uno stile casual e di comfort”.Intanto il, ha promosso un’indagine sull’utilizzo della sostenibilità e tracciabilità della produzione. Per più del 50% del campione il monitoraggio della qualità della materia prima acquistata e/o del prodotto finito avviene su richiesta del cliente, o attraverso un piano di controlli autonomo e preventivo. Per il 78%, inoltre, lo sviluppo di strategie di sostituzione delle materie prime con alternative “a minor impatto” socio-ambientale è frutto dell’ottenimento di certificazioni.Per quanto riguarda la tracciabilità lo studio ha rilevato che il 48% delle aziende è in grado di assicurare la tracciabilità di tutti i lotti dei materiali ricevuti dai fornitori diretti e delle lavorazioni esterne utilizzate.Riguardo al passaggio ad un modello di economia circolare, ad oggi, il 70% delle imprese gestisce e smaltisce i rifiuti in modo virtuoso, senza però intraprendere azioni volte alla limitazione dell'impatto derivante.Composizione del panel: il 57% sono imprese con un numero di dipendenti compreso tra 10/49 e il 35% tra 50/249, il 65% ha fatturato compreso tra 10/49 milioni di euro, il 57% conta sulla presenza di un responsabile sostenibilità e il 74% ha ricevuto un audit sulla sostenibilità.