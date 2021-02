05.02.2021 h 12:12 commenti

Tessile, industriali pessimisti anche per il 2021: ordini frammentati e in ritardo

La stagione Autunno/Inverno partita in sordina e a un anno dall'inizio della pandemia gli imprenditori dei lanifici sono preoccupati. Secondo una stima di Confindustra Toscana Nord il 2020 si è chiuso con un calo del 18,2% e - 9% per l'export riferito ai primi nove mesi dell'anno

I primi mesi del 2020 per il tessile pratese erano ricchi di aspettative, gli ordini stavano arrivando e anche in quantità superiore rispetto al 2019. Poi è arrivato il Covid e tutto si è fermato, dodici mesi dopo si riparte con la raccolta degli ordini per la stagione Autunno/Inverno 2021 e la presentazione delle collezioni Primavera/Estate 2022 ma con una prospettiva diversa: pochi ordini e in ritardo da una parte, interesse dei clienti dall’altra, ma prudenti a concretizzare. Un settore che soffre, anche dal punto di vista dell' occupazione, che secondo gli imprenditori, come per il turismo e la ristorazione avrebbe bisogno di ristori.

L’anno che le imprese si sono lasciate alle spalle è stato pesante, con una perdita che oscilla fra il 35/45 per cento, magazzini pieni e export completamente bloccato. E nessun conforto arriva dalla stagione fieristica ormai consacrata all’online.

“Gli ordini invernali – spiega Roberto Rosati della Fortex – arrivano a rilento. Siamo ancora indietro nei processi di digitalizzazione, sono poche decine le imprese che hanno iniziato a muoversi in questa direzione. Servirebbe personale specializzato, ma ora è difficile assumere. Credo che la soluzione migliore si un Phydigital, cioè un incrocio fra le presentazioni tradizionali e quelle online. Del resto fisicamente la collezione va preparata per pi essere digitalizzata. Processo che inq uesto momento quindi, richiede un doppio sforzo”.

I dati parziali forniti da Confindustria Toscana Nord parlano di un 2020 che per i tessuti registra un -18,2% (-18,6% sul 4° trimestre dell'anno precedente; il 1° 2° e 3° trimestre 2020 avevano segnato rispettivamente, in confronto con i corrispondenti periodi del 2019, -9,7%, -31,4% e -13,1%). Ancora più pesanti i dati dell’export dei primi 9 mesi -22,7% rispetto allo stesso periodo del 2019 (-20,8% il dato nazionale).

“Un anno che parte decisamente in modo deprimente – spiega Manuele Nipoti del lanificio Bellucci – con un 2020 dove il calo è stato anche del 25%. Gli ordini sono pochi e sicuramente saranno più diluiti nel tempo e questo crea un problema di organizzazione del distretto mettendo in crisi i terzisiti. Credo che serva un ingegnere dei processi, intesi quelli del distretto, capace di ripensare all’intero processo produttivo, visto che questa sarà la norma per il futuro. Per quanto riguarda la Primavera/Estate 2022 c’è sicuramente interesse da parte dei clienti che però sono ancora molto prudenti”.

Ancora peggiori i dati forniti da Luigi Banci della Pontetorto: “Il 2020 si è chiuso con un calo stimato fra il 35% e il 40% e la strada è in salita almeno fino a quando la campagna vaccinale non si sarà chiusa e quindi si potrà tornare ad uscire e a comprare vestiti. Per ora la linea nostra che va di più è quella legata al mondo del fitness”.

Intanto le aziende si devono anche attrezzare per partecipare alle fiere online, ma a MilanoUnica, a rappresentanza di Prato, ci sono solo 14 aziende. “Una soluzione non solo opportuna ma necessaria, vista la situazione - commenta il presidente della sezione Sistema moda di Confindustria Toscana Nord e del consorzio Pratotrade Maurizio Sarti - Il mondo del tessile sta comunque continuando a lavorare anche dal punto di vista delal digitalizzazione sebbene siamo agli albori di un processo che ormai è inziato”.

Un tema, quello della digitalizzazione, che torna ad interessare il distretto nell’ottica del recovery found: “Anche per il tessile – spiega Andrea Australi Multidata - ci sono buone opportunità che uniscono l’aspetto di progettazione con quello delal commercializzazione L’online non sostituisce il face to face, ma sicuramente lancia anche un messaggio di modernizzazione e efficientamento dell’azienda.”

Il mondo del tessile sta comunque continuando a lavorare intensamente, a livello di fiere come di singole aziende, per sviluppare soluzioni digitali: siamo ancora agli albori di processi di virtualizzazione che la pandemia sta accelerando fortemente. Le aziende pratesi che hanno aderito a e-MilanoUnica Connect sono ad oggi in un numero limitato ma, vista la situazione eccezionale e la novità dell’evento che sarà fruibile fino alla prossima edizione della manifestazione, è consentito aggiungersi agli espositori digitali anche in itinere. In ogni caso la partecipazione o meno alle manifestazioni digitali è una decisione prettamente aziendale, frutto di valutazioni che riguardano ogni singola impresa."

La prossima settimana si aprirà anche Première Vision, con modalità analoghe a quelle della fiera milanese.

Intanto anche i rappresentati si stanno organizzando in modo diverso per presentare le collezioni, soprattutto con incontri all’interno dei loro show room: “Il panorama – spiega Sandro Ciardi della Dynamo – è decisamente mutato, i clienti non ricevano più e spesso le collezioni vengono lasciate in portineria, poi c’è l’online che in questo momento è importante. Detto questo qualcosa si sta muovendo, siamo sempre su cifre negative per quanto riguarda l’invernale, introno al -15%, ma vedo piccoli senali di ripresa e sono ottimista anche per quanto riguarda la stagione primaverile. Prato ha dalla sua parte che molti dei clienti più importanti hanno negozi propri che quindi devono continuamente rifornire”.



