Tessile in lutto, è morto l'imprenditore Piero Bellucci

Bellucci aveva 78 anni. La salma esposta alla Pubblica assistenza. Lunedì mattina l'ultimo saluto nella chiesa di Grignano

La Prato del tessile piange l'industriale Piero Bellucci. Il notissimo imprenditore aveva 78 anni e per decenni è stata una delle figure di riferimento del distretto pratese. Da qualche tempo aveva lasciato il timone dell'azienda 'Lanificio Mario Bellucci' ai figli e ai nipoti. Pochi giorni fa l'ultima apparizione pubblica di Piero Bellucci in occasione dello Stefanino d'Oro consegnato anche alla sua impresa.

La salma di Piero Bellucci sarà esposta a partire dalle 15 di oggi, sabato 8 febbraio, alle cappelle del commiato della Pubblica Assistenza, in via San Jacopo. Lunedì alle 10 l'ultimo saluto alla chiesa di Grignano.

"Sempre costruttivo e mai banale anche quando, ed accadeva spesso, manifestava critiche e sollevava problemi - il commento di Confindustria Toscana Nord alla notizia della scomparsa dell'imprenditore - è stato l'incarnazione di una ben precisa figura di imprenditore pratese: estroverso, attento a tutto ciò che accadeva in città e nel mondo, acuto osservatore della moda e di quell'attività tessile che era stata la sua vita. Piero Bellucci più che pratese era arci-pratese e per questo ci mancherà ancora di più".

Cordoglio è stato espresso anche dal sindaco Mateo Biffoni: "Uomo che con grande generosità ha speso la sua vita per il tessile, un uomo che ha dato lavoro a tante persone. Sono felice di averlo visto sorridere pochi giorni fa".













