12.10.2020

Tessile in crisi, chiude una filatura: dodici dipendenti restano senza lavoro

Dal 6 ottobre i dipendenti della Elafil sono stati licenziati, l'azienda di proprietà della famiglia Guarducci era in concordato dal 2017 ed era stata fondata nel 1991

Ancora una chiusura nel settore tessile, dopo la Trt chiude anche la filatura Elafil così dal 6 ottobre i dodici dipendenti sono stati licenziati.

L’azienda era in concordato e ora la famiglia Guarducci, proprietaria della filatura, ha dichiarato il fallimento. “Alcuni nostri iscritti – spiega Valentina Del Confetto Filcam Cgil – hanno ricevuto la lettera di licenziamento a decorre dal 6 ottobre e la motivazione è appunto il fallimento. Non c’è, da parte della proprietà, l’obbligo di aprire una procedura visto che i dipendenti sono meno di 15.”

Il concordato era stato aperto nel 2017 in seguito ad una pesante crisi dell’azienda che ha sede in via Garigliano ai Ciliani ed era stata fondata nel 1991.



