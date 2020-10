06.10.2020 h 17:51 commenti

Tessile in chiaroscuro: in ripresa l'arredamento e i tessuti tecnologi, resta al palo l'abbigliamento

Segnali positivi anche per l'aguglieria. Secondo Irpet l'industria della moda toscana a luglio 2020 ha registrato un segno negativo del 22% rispetto allo scorso anno. Fermo il mercato americano, qualche timido segnale arriva dalle rifinizioni

Ancora segnali negativi per l’industria tessile ma, più contenuti. Secondo Irpet che ha raffrontato i dati delll’industria della moda toscana di giugno luglio 2020 rispetto allo stesso periodo 2019, le perdite si attestano intorno al 22,1%. “E’ evidente – si legge nella nota- che nel caso di questo comparto siamo ancora in piena emergenza con una forte attesa per quelli che saranno i risultati in termini di nuovi ordinativi da raccogliere a settembre. Se non si riscontrasse un segnale forte di miglioramento tale da ricomporre questo gap la durata della crisi metterebbe a rischio una delle specializzazioni tradizionali della regione”.

E il segnale positivo arriva solo per alcuni comparti, ovviamente con un segno negativo a due cifre ma in recupero rispetto a qualche mese fa. “Per quanto riguarda il settore dell’arredamento dove ci siamo specializzati – spiega Ivo Vignali della rifinizione Vignali – registriamo perdite del 25% che comunque ci fanno ben sperare anche perché abbiamo acquisito nuovi clienti”. A trainare il comparto probabilmente il maggior tempo passato in casa che invoglia a rinnovare tende e divani. E nella stessa logica c’è maggiore richiesta di tessuti tecnologici. “Ci sono più ordini in questo settore – spiega Dalila Mazzi della Rifinizione Nuove Fibre – probabilmente perché assistiamo a un cambio degli stili di vita con una preferenza a stare all’aperto. Settembre è stato un mese tragico i primi giorni di ottobre meglio, infatti stiamo utilizzando meno la cassa integrazione”.

Anche per i filati per l’aguglieria c’è un’inversione di tendenza, probabilmente dovuta anche a una scelta economica e un rinnovato interesse verso il fai da te durante la quarantena. “In questo comparto si sta muovendo qualche ordine in più – spiega Raffaella Pinori della Pinori Filati – ma per quanto riguarda il resto della produzione siamo fermi e ci vorranno almeno due anni per cercare di arginare le perdite. Stiamo lavorando sul recupero dei costi, utilizziamo ancora la cassa integrazione ma servirebbe una riforma anche per quanto riguarda il mondo del lavoro, magari con incentivi alla pensione. Sul fronte pagamenti la situazione si è stabilizzata anche se è stata levata l’assicurazione ai crediti”.

Molto più difficile la situazione per l’abbigliamento “ Siamo ancora bloccati – ha spiegato Maurizio Sarti presidente sezione Sistema Moda Confindustria Toscana Nord – il prolungamento dell’emergenza sanitaria non aiuta l’economia, i negozi sono fermi, la gente continua a lavorare da casa e quindi è poco invogliata a comprare vestiti. I mercati esteri Usa in testa sono al palo, le grandi griffe come Zara continuano a lavorare anche se sono stati chiusi moltissimi punti vendita. Ordine che però si devono tradurre i capi venduti. La moda troppo spesso è staat usata come merce di scambio”.

Ma c’è anche chi vede il bicchiere mezzo pieno, nonostante la tempesta: “Non possiamo fare i raffronti con lo scorso anno, questo è senza paragoni – spiega Sandro Ciardi della Dinamo – rispetto a qualche mese fa ci sono piccoli segnali come ad esempio le sfilate che sono ripartite e il mercato interno che mostra interesse, anche se poi gli ordini vanno concretizzati”.

E in un mondo dove gli spostamenti delle persone sono a rischio, viaggiano le merci e nello specifico le collezioni, tocca agli agenti creare momenti di presentazione, magari con formule di aggregazione per cercare di attirare il maggior numero di clienti.



