Tessile e abbigliamento in affanno, crollo dell'export nel 2020

Secondo i dati forniti dal Centro Studi di Confindustria Toscana Nord, la perdita lo scorso anno sul precedente è del 23,4%, nel solo quarto trimestre si è registrato un calo del 18,9%. Vola l'alimentare e la farmaceutica. Preoccupazione per l'aumento dei prezzi delle materie prime

L’export del distretto pratese, nel quarto trimestre 2020, è stato caratterizzato da un pesante crollo che si è concretizzato in un – 12,5%, dato decisamente peggiore rispetto al trimestre precedente contrassegnato da – 5,1% . La moda segna per lo stesso periodo -18,9%, con una chiusura dell'anno a -23,4%; risultati pressoché identici sia per il tessile che per l'abbigliamento.

A rilevarlo lo studio elaborato dal Centro studi di Confindustria Toscana Nord sulla base dei dati Istat. “Come le analisi sull'export del terzo trimestre avevano già segnalato – si legge nella nota - ,la contrazione relativamente modesta di quel periodo era dovuta in gran parte alle consegne effettuate in estate di commesse ricevute anche precedentemente al lockdown”.

Dati che evidenziano una perdita complessiva nel 2020 del 18,3% , rispetto al 2019 e che comunque sono in linea con -19,8% indicato dalla rilevazione sulla produzione industriale dello scorso anno. Segni negativi anche per il meccanotessile con -31,9% per il quarto trimestre e – 30% riferito alla chiusura dell’anno; la gomma-plastica -4,6% (quarto trimestre) e -1,7% annuale. Gli unici segni positivi arrivano dall’alimentare,+14,2% nel quarto trimestre e +5,4% come chiusura dell'anno, della farmaceutica (+ 56,6% nell'ultimo trimestre e +55,2% nell’anno) e della chimica con +11,4% nel trimestre, ma con un pesante -28,6% se rapportato all’ intero anno.

“Si confermano quindi anche per l'export – secondo il Centro Studi - le forti criticità che investono Prato in conseguenza della forte concentrazione sul territorio del settore manifatturiero più colpito dalla crisi, la moda”.

Altra fonte di preoccupazione è l’aumento dei prezzi delle materie prime in particolare per le fibre tessili. “Accadde qualcosa di simile dopo la crisi del 2008 – è il commento del Centro Studi - e si tratta comunque di dinamiche in certa misura fisiologiche dopo un rallentamento forte della produzione: tuttavia si colgono segnali di manovre speculative che preoccupano fortemente le imprese e che potrebbero impattare negativamente sulla ripresa”.



