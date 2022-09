29.09.2022 h 17:39 commenti

Tessile, cresce la richiesta di cassa integrazione. La Cisl preoccupata per una fuga dei lavoratori verso altri settori

Nel mese di settembre sono state 22 le aziende artigiane che hanno fatto ricorso alla Fsba, quelle del settore industriale 40. I lavoratori che potrebbero usufruire dell'ammortizzatore sociale sono oltre 1.300

A settembre sono 22 i verbali per la cassa integrazione delle aziende artigiane sottoscritti dalla commissione del Fondo di solidarietà bilaterale per l'artigianato, 152 i dipendenti coinvolti.

A giugno le richieste erano 12 per 47 lavoratori e a luglio 18, per un totale di 62 persone interessate. Mentre per il settore industriale le domande notificate alla Cisl, dopo la pausa estiva, sono 37 e riguardano 1.154 lavoratori, la motivazione per ricorrere agli ammortizzatori sociali, nell'industria come nell'artigianato, è l'aumento dei costi energetici.

Dati che preoccupano il sindacato di via Pallacorda. "Non è detto che chi chiede la cassa integrazione - spiega Ingrid Grasso responsabile settore tessile Prato - poi la utilizzi veramente, ma intanto viene richiesta. E' come quando il cielo è grigio: si prende l'ombrello e se piove si utilizza. Evidentemente se il cielo fosse limpido non si prenderebbe". Fuori metafora la situazione è attenzionata e i segnali che arrivano dal manifatturiero non sono incoraggianti: "Ci troviamo a vivere un paradosso - spiega Mirko Zacchei segretario Femca Firenze - Prato - il lavoro c'è ma i costi energetici incidono troppo. Le aziende sono prudenti cercano di resistere perchè sono consapevoli che se si perdono i clienti è difficilissimo recuperali. A differenza di quanto avvenuto durante la pandemia, non tutti i mercati vivono la stessa situazione. Basta passare il confine e i costi sono diversi".

Alla situazione macroeconomica si aggiunge anche una particolare preoccupazione per il distretto tessile a rischio di depauperamento. "La cassa integrazione - spiega il segretario provinciale Marco Bucci - è un ammortizzatore importante, ma in questa situazione particolare va agganciato anche alla realizzazione di corsi di formazioni qualificanti per il settore. Diversamente rischiamo che ci sia una migrazione verso altri settori, come è successo negli anni passati". La Cisl, quindi, lancia anche una proposta alle associazioni di categoria: "Bisogna convocare e istituire un tavolo sulle tendenze delle casse integrazioni in modo da monitorare il fenomeno, la maggior preoccupazione riguarda il mondo dell'artigianato che è un anello debole del distretto".

Secondo sempre i dati forniti dalla Cisl in media le aziende iscritte all'industria chiedono 8 settimane di cassa integrazione, mentre per quanto riguarda l'artigianato da gennaio sono 112 le imprese che hanno chiesto la Fsba per un totale di 573 dipendenti, 73 quelle che fanno riferimento al tessile, 11 alla metalmeccanica, 5 alla grafica e le 9 del settore benessere sono parrucchieri.

