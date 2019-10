21.10.2019 h 18:12 commenti

Tessile, Confartigianato contro le grandi firme: "Guardano all'ambiente e non allo sfruttamento"

La denuncia di Moreno Vignolini, presidente regionale della Federazione Moda in occasione di un convegno organizzato a Treviso dove si è parlato anche di articolo 603 bis che stabilisce il reato di sfruttamento del lavoro

Dal distretto trevigiano a quello pratese, lo sfruttamento della manodopera resta un problema centrale per il sistema moda che, troppo spesso, si focalizza sugli aspetti green tralasciando quelli che riguardano la legalità. “L’attenzione delle grandi case di moda per gli aspetti ambientali – spiega Moreno Vignolini, presidente regionale della Federazione Moda di Confartigianato, - non si riflette in egual misura anche sugli aspetti etici legati al lavoro. Se da un lato chiedono certificazioni su aspetti legati al processo di lavorazione, ai coloranti e ai trattamenti, dall’altro in alcuni casi si avvalgono poi di aziende all’estero o giuridicamente italiane ma a gestione extracomunitaria che lavorano in condizioni di sfruttamento del personale, così come accade in molti casi nel distretto parallelo pratese dove l’illegalità è al contempo etica, ambientale e fiscale”.

L’occasione per tornare a parlare di legalità è stato il convegno “Il lato oscuro del reshoring: il tema del giusto compenso nella supply chain” organizzato da Confartiginato Imprese Veneto a cui ha partecipato anche una delegazione pratese. “Esistono due strumenti importanti – continua Vignolini – con cui si può combattere questo fenomeno: l’applicazione dell’articolo 603 bis del codice penale che prevede il reato di sfruttamento del lavoro e anche un processo di educazione al consumatore. Quando si acquista una maglia a 5 euro, deve essere chiaro che è stata realizzato sfruttando la manodopera, altrimenti i conti non tornano”.



