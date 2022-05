31.05.2022 h 13:57 commenti

Tessile, boom di ordini per l'invernale ma mancano filature e tintorie

L'allarme degli imprenditori che rischiano di non poter soddisfare tutte le richieste arrivate dai clienti. Il problema in particolare per chi lavora il cardato

aa

Gli ordini per la stagione Autunno Inverno ci sono, ma mancano le filature, soprattutto cardate, e le tintorie in fiocco, così slittano i tempi di consegna che arrivano anche a novanta giorni.Un paradosso che il distretto tessile sta vivendo, ma era in qualche modo previsto: “Dopo 10 anni che si predicava il collasso della produzione per assenza di filature siamo arrivati al dunque: ritardi, annullamenti sono la regola – spiegaconsigliere del Cardato Riciclato Pratese - ne sono rimaste un pugno e i piazzali strabordano di materiale in attesa di essere filato”. Secondo Sanesi all' origine di questa situazione una miopia da parte dei committenti “Alcuni hanno dato lavoro alle filature per tutto l'anno ma con tariffe bassissime, la maggior parte ha preferito fare le miste nei soli mesi di lavoro mantenendo le tariffe al minimo ".Un'analisi condivisa anche dapresidente Tessili Confartigianato: “Sicuramente ci sono committenti spregiudicati – spiega – ma dall'altra parte anche artigiani e terzisti che non hanno il coraggio di alzare la testa: ora che ci sarebbero tutte le condizioni per farlo, non hanno il coraggio di chiedere l'aumento del 5%, su tariffe da 40 centesimi, dovute al rincaro dell'energia. Rincari necessari per poter sopravvivere, pena la chiusura. Del resto chi invece, si è comportato in modo corretto tutto l'anno sicuramente ha un canale preferenziale”.La mancanza di impianti potrebbe essere momentaneamente risolta con una strategia di magazzino: “Bisogna investire nelle scorte di semilavorati o materie prime - spiegadella filatura Omega - questo potrebbe aiutare, come anche tornare ad investire nelle filature. Anche in questo momento ce ne sono alcune in vendita, se nessuno le compra si rischia che vengano smontate e i macchinari spediti all'estero.”L'idea di investire nel ciclo produttivo potrebbe essere sostenuta dalla nuova strategia del tessile, che vede al centro l'uso obbligatorio di una parte di materie prime riciclate: “Ad oggi – spiegapresidente sezione Moda Ctn - il lavoro è rientrato anche da clienti che preferivano utilizzare impianti esteri. Una scelta dovuta a problemi logistici. Questo ha portato a ingolfare il lavoro delle filature, in questa prospettiva si potrebbe cercare di intercettare anche nuovi risorse per riequilibrare la situazione”.Intanto, sulle campionature per la stagione primavera estate, si assiste a una frenata: l'incertezza della guerra e soprattutto il rincaro e la scarsità di materie prime, anche se il cotone è più facile da reperire rispetto alla lana, uniti ai costi energetici hanno raffreddato i mercati. A questo si aggiunge anche la difficoltà di spedizioni con la Cina dove continua ad esserci un pesante lockdown.