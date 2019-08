12.08.2019 h 17:38 commenti

Tessile, aperte le iscrizioni per il corso triennale di tecnico di processo

Quattro semestri, prima lezione il 30 ottobre, per un totale di duemila ore di cui ottocento di stage. Le attività d’aula si svolgeranno all’istituto Buzzi e al PIN dal lunedì al venerdì . Iscrizioni entro il 7 ottobre, prima lezione il 30

www.regione.toscana.it/its

www.giovanisì.it

www.sistemaits.it

La Regione Toscana ha approvato un nuovo percorso formativo triennale per la preparazione della figura di tecnico superiore di processo e prodotto di filatura, nobilitazione e controllo qualità per il settore tessile-abbigliamento-moda.Quattro semestri, prima lezione il 30 ottobre, per un totale di duemila ore di cui ottocento di stage. Le attività d’aula si svolgeranno all’istituto Buzzi e al PIN dal lunedì al venerdì con moduli didattici giornalieri di 4/ 8 ore.La quota di partecipazione al corso è di mille euro, mentre le iscrizioni devono essere presentate entro il 7 ottobre. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sitoIl corso pratese rientra in un pacchetto di 16 proposte formative approvate dalla Regione e rivolte a 400 ragazzi. Le lezioni sono coofinanziate complessivamente con 4,5 milioni di euro all'interno del progetto Giovanisì