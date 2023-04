06.04.2023 h 17:38 commenti

Terzo ko consecutivo per il Prato che precipita in zona playout

Biancazzurri sconfitti nello scontro diretto con il Lentigione che ora li sopravanza in classifica. Nonostante quasi un tempo giocato in superiorità numerica i lanieri non riescono a rimontare

Terza sconfitta consecutiva per il Prato che scivola in zona play out. La trentaquattresima giornata del campionato di serie D si chiude con una pessima prestazione per i biancazzurri che all'Immergas Green Arena, alzano le mani davanti al padrone di casa, il Lentigione, che pur in dieci uomini per quasi tutto il secondo tempo, riesce a mettersi in tasca tre punti preziosi che valgono l'uscita dalla zona a rischio retrocessione.

La partita è finita 2 a 1: il Lentigione trova il primo gol al 4' con Lattarulo, e raddoppia al 26' con Formato; il Prato accorcia le distanze con Diallo all'87'.

Delusione per la quindicina di ultras arrivata a Sorbolo, piccolo comune a una decina di chilometri da Brescello, per sostenere la squadra nel nome dell'amico Matteo Ventisette nel quattordicesimo anniversario della scomparsa.

Delusione per tutti: lo scontro diretto per conquistare una posizione di classifica un poco più tranquilla si è chiuso nel peggiore dei modi anche perché Correggese e Sant'Angelo, dirette inseguitrici, hanno vinto e ora con rispettivamente 40 e 41 punti tallonano il Prato fermo a 42. Il Lentigione opera il sorpasso e sale a 44. Attesa per il risultato del posticipo con il Mezzolara, ora a 41 punti, impegnato in casa del Fanfulla.

Una partita che ha dato pochi sussulti con il Prato che ha cercato di evitare un'altra sconfitta con una serie di incursioni nei minuti finali: a cercare il pareggio, dopo il gol di Diallo, sono stati Renzi al 90' finito con un tiro finito fuori per un soffio e Petronelli un minuto dopo con la palla che si è stampata sul palo.

Niente da fare per la squadra di Brando che dopo la pausa di Pasqua affronterà l'ultimo scorcio di stagione con quattro gare che valgono la permanenza in serie D: nell'ordine riceverà al Lungobisenzio lo United Riccione (47 punti), giocherà in trasferta contro il Crema (44), di nuovo in casa con l'Aglianese (46) e chiuderà il campionato a Scandicci (33).



Tabellino.

Lentigione: Burigana; Sabotic, Egharevba, Rossini; Cortesi N., Lattarulo (76' La Vigna), Roma (85' Muro), Agnello, Iodice (46' Bonetti); Formato (90' Staiti), Sala (61' Bortolotti). Allenatore: Beretti.

Prato: Fontanelli; Nizzoli, Cecchi (46' Frugoli), Sciannamè (63' Renzi); Ciccone (85' Kouassi), Del Rosso, Soldani, Bartolini (73' Petronelli); Cela, Trovade (73'. Nicoli); Diallo. Allenatore: Brando.

Arbitro: Pascuccio di Ariano Irpino. Assistenti: Prestini di Pavia e Franzoni di Lovere.









