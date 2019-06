21.06.2019 h 16:29 commenti

Terzo giorno di proteste alla Gruccia Creation, parla la titolare: "Operai senza conto corrente per accreditare lo stipendio"

Sono stati fatti anche i controlli del gruppo interforce, che ha trovato irregolarità dal punto di vista della sicurezza. L'azienda è nata nove mesi fa e ha dodici dipendenti fra pakistani e cinesi. Il sindacato Si Cobas chiede un intervento del consigliere comunale Wong

a.a.

Terzo giorno di protesta alla Gruccia Creation ( LEGGI ), il sindacato Si Cobas ha organizzato un picchetto davanti all’azienda per chiedere la regolarizzazione dei contratti, ma la proprietà controbatte: “I permessi di soggiorno di questi lavoratori non permettono di fare un contratto a tempo indeterminato, inoltre, spessissimo, non hanno neppure un conto corrente su cui fare i bonifici degli stipendi e quindi non possiamo pagarli ”.A parlare è Valentina che gestisce l’azienda nata nove mesi. “Abbiamo 12 lavoratori regolari, uno solo si trova fuori a manifestare, – spiega – alcuni sono cinesi altri pakistanti e lavorano a part time. In molti si presentano qui in cerca di lavoro e voglio subito un contratto a tempo indeterminato, cosa per noi impossibile”.L’azienda di via dello Sprone nei mesi scorsi è stato oggetto di un’ ispezione del gruppo interforce che ha trovato alcune irregolarità, soprattutto per quello che riguarda la sicurezza. Valentina fornisce anche una versione diversa, rispetto a quella del sindacato, sui pestaggi avvenuti fuori dall’azienda. “La figlia di un nostro operaio - spiega – è uscita per vedere cosa stesse succedendo ed è stata strattonata, siccome ha subito un’operazione alla testa e non può prendere colpi , questo episodio ha innescato la reazione dei genitori che poi è degenerata in rissa”.Intanto il sindacato continua a denunciare la mancanza di una trattativa da parte della proprietà. “Non si sono presentati al tavolo che era stato concordato – spiega la sindacalista Sarah Caudiero - qui si continua a lavorare senza nessuna garanzia, sembra che sia una lotta fra cinesi e pakistanti invece è questione di sfruttati e sfruttatori. Chiediamo anche al consigliere Wong di intervenire”. A portare la solidarietà ai lavoratori di Gruccia Creation anche una delegazione di operai tessili e quelli degli spedizionieri iscritti a Si Cobas.