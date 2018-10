04.10.2018 h 16:19 commenti

Terzo appuntamento al giardino Buonamici per Dialogues en Humanité

Domani incontri, dialoghi e laboratori per promuovere un dialogo sulle differenze e la spiritualità. La giornata sarà chiusa da un evento organizzato dagli alunni dell'istituto Pacetti

Una giornata di incontri sul tema della diversità e della spiritualità, atelier, laboratori momenti di condivisione, tutto nella cornice della terza edizione di Dialogues en Humanité promossa dal Comitato Prato per la Pace con la collaborazione dell’amministrazione comunale.

“Un’occasione per promuovere il dialogo su temi importanti dando spazio alla base, ai cittadini– ha spiegato il presidente Massimo Carlesi – Lo scorso anno abbiamo ospitato 400 persone, l’anno prima duecento. Una manifestazione in crescita”. L’appuntamento, l’organizzazione è affidata a Opera 22, è sabato 6 ottobre alle 9 in piazza Santa Maria del Castello dove sul bus della Fondazione Santa Rita ci si potrà iscrivere agli eventi in programma. I partecipanti raggiungeranno il giardino Buonamici dove saranno divisi per gruppi di argomento. Dopo il pranzo, dalle 14 avranno luogo gli Ateliers du Sensible, dei "laboratori d'apertura mentale" dove il pubblico potrà assistere e partecipare ad esibizioni e dimostrazioni di Tai Chi, di Qì Gōng, di danza cinese con le spade e di danza contemporanea. Alle 16.30 è prevista l'ultima Agorà intitolata "Storie di vita vissuta", in cui persone che vivono sulla propria pelle delle condizioni di diversità racconteranno col pubblico le proprie esperienze. In piazza S. Maria in Castello avranno luogo dalle 16 dei laboratori aperti anche ai visitatori non iscritti dedicati all'arte dei mandala, mentre la giornata si concluderà alle 18 con una performance dei ragazzi della scuola Pacetti. “L’amministrazione – ha spiegato il vice sindaco Simone Faggi – ha messo la cornice all’evento, il contenuto è affidato ai partecipanti che potranno dialogare in modo libero su problemi di attualità”.

L'iniziativa è nata nel 2002 a Lione in occasione del Forum Mondiale di Johannesburg e ora si è diffusa in 25 città nel mondo con l'obiettivo di creare una corrente di riflessione su temi oggi spesso trascurati ma centrali nella vita di ogni essere umano come la solidarietà, l'ecologia, la pace, l'evoluzione e la rivoluzione interiore dell'uomo, gli incontri tra culture e la democrazia viva, ed è stata resa possibile grazie alla collaborazione fra Regione Toscana, al Comune ed alla Provincia di Prato, all'associazione La Lunga Domenica, al Coordinamento cittadino per la pace, al Pin, ad Arco, alla Cooperativa 22 e all'Istituto Comprensivo Pacetti.

“L’idea è di sviluppare incontri con modalità non tradizionali, infatti avvengono sotto gli alberi – ha spiegato Daniela Schwendener rappresentante del Comitato internazionale dei Dialogues en Humanitè – per dare a tutti la possibilità di portare il proprio contributo in un dialogo libero”



