Terza edizione della Skarrozzata, alla ricerca delle barriere architettoniche

Organizzata dall'associazione Oltre è pensata per individuare tutti i problemi di viabilità che ogni giorno devono affrontare le persone con mobilità ridotta

Terza edizione della Skarrozzata, la passeggiata in notturna organizzata dall'associazione Oltre per creare una mappatura delle barriere architettoniche della città. E per farlo si parte proprio da chi è costretto a muoversi su una carrozzina affrontando ogni giorno non solo marciapiedi sconnessi e gradini insormontabili, ma anche la maleducazione di autisti che parcheggiano ovunque rendono ancora più difficile il passaggio. L'appuntamento è per sabato 17 settembre alle 20 in via Abati sede dell'associazione partenza alle 20,30 direzione piazza del Comune utilizzando la pista ciclabile di viale Galilei arrivati alla porta Mercatale un tributo a Massimo Troisi con la cerimonia della consegna di un fiorino come tributo per entrare in città. L'iniziativa che gode del patrocinio del Comune di Prato sarà animata dalla presenza di cinque gruppi di Cosplayer Ecto1, Florence Knights, gruppo di Marvel Avengers Team Italia e Cristian Toccafondi che saranno mascherati in tema con la serata.

